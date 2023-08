Idalia se dirige vers la Caroline du Nord, après avoir frappé la Floride

PERRY, Fla. — La tempête tropicale Idalia s’est abattue jeudi sur les Carolines avant de se diriger vers l’océan Atlantique, laissant une traînée d’inondations et de destructions dans tout le Sud-est qui s’est étendue jusqu’à son atterrissage sous forme d’ouragan en Floride.

Les efforts de sauvetage et de réparation se sont poursuivis dans les zones traversées par la tempête mercredi et il n’y avait pas de nouvelles immédiates sur le bilan des vents violents et des inondations, mais les autorités ont dénombré au moins un mort.

La tempête a laissé jusqu’à un demi-million de clients sans électricité en Floride et dans d’autres États à un certain moment, car elle a arraché des poteaux et des lignes électriques. Pourtant, elle a été beaucoup moins destructrice que prévu, notamment à Tampa Bay et dans d’autres zones plus peuplées.

Idalia, qui s’affaiblissait, était toujours accompagnée de vents pouvant atteindre 96 km/h lorsqu’elle a atteint la côte de la Caroline du Nord jeudi matin. Elle devait voyager juste au large de la côte de Caroline du Nord jeudi sans perdre beaucoup de sa force et s’affaiblir progressivement à mesure qu’elle parcourra l’océan pendant la fin de semaine. On s’attendait à ce que des houles affectent la côte sud-est, provoquant probablement des conditions de vagues et de courants de retour potentiellement mortels pendant le week-end de la fête du Travail.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, qui a déclaré l’état d’urgence plus tôt cette semaine à l’approche d’Idalia, avait averti les habitants des comtés côtiers et de l’est de se préparer à de fortes pluies et à des inondations localisées et les avait exhortés à rester à l’écart des routes couvertes d’eau.

En Caroline du Sud, la tempête s’est associée aux grandes marées pour envoyer l’eau de mer couler sur les dunes de sable et se déverser dans les rues en bord de mer. À Charleston, une vague d’Idalia a surmonté la digue qui protège le centre-ville, envoyant de l’eau de mer jusqu’aux chevilles dans les rues et les quartiers où les calèches passent devant des maisons valant des millions de dollars et le célèbre marché en plein air.

Les données préliminaires ont montré que la marée haute de mercredi soir a atteint un peu plus de 2,8 mètres, plus de 0,9 mètre au-dessus de la normale et la cinquième lecture la plus élevée dans le port de Charleston depuis la première tenue des registres en 1899.

Le passage d’Idalia a également apporté des tornades de courte durée. L’une d’entre elles a renversé une voiture dans la banlieue de Goose Creek, en Caroline du Sud, causant des blessures mineures, ont indiqué les autorités. Aucun dégât majeur n’a été signalé.

Après avoir traversé le golfe du Mexique, Idalia a débarqué mercredi matin près de Keaton Beach, frappant la région isolée et peu peuplée de Big Bend en Floride avec des vents puissants.

La zone, où le Florida Panhandle se courbe dans la péninsule, a vu les rues se transformer en rivières qui ont submergé les voitures et les maisons, tandis que les vents ont arraché les toits, cassé les grands arbres, fait voler des tôles et déchiqueté les maisons.

Aucun décès lié à l’ouragan n’a été officiellement confirmé en Floride, mais la patrouille routière de l’État a signalé deux personnes tuées dans des accidents distincts liés aux conditions météorologiques quelques heures seulement avant qu’Idalia ne touche terre.

Le président Joe Biden a appelé mercredi les gouverneurs de la Floride, de la Géorgie, des Carolines et leur a dit que leurs États bénéficiaient du plein soutien de son administration, a indiqué la Maison-Blanche.