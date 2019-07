IGA: fin prochaine des sacs en plastique et introduction de mesures incitatives

STELLARTON, N.-É. — Le détaillant alimentaire Sobeys annonce mercredi l’élimination d’ici janvier prochain des sacs d’épicerie en plastique de ses 225 magasins au Canada.

Sobeys fait partie du groupe Empire, la société mère d’autres bannières, dont IGA.

L’entreprise basée en Nouvelle-Écosse ajoute qu’elle passera rapidement à l’élimination progressive des sacs en plastique et à l’introduction des sacs en papier dans toutes les autres bannières à l’échelle nationale.

La prochaine étape prévoit le retrait des sacs d’épicerie en plastique des magasins IGA de l’île de Montréal qui sera accompagné en septembre d’une campagne encourageant l’utilisation de sacs réutilisables. Ainsi, des places de stationnement seront réservées aux qui apportent des sacs réutilisables et des offres promotionnelles seront proposées sur les sacs et les boîtes réutilisables.

Les sacs réutilisables en filet confectionnés à partir de bouteilles d’eau recyclées qui ont été lancés dans les IGA du Québec le mois dernier seront offerts en août chez Sobeys dans les rayons de fruits et de légumes.

La chaîne exploite un réseau de plus de 1500 magasins corporatifs et affiliés dans les dix provinces canadiennes. En plus des bannières Sobeys et IGA, elle exploite les épiceries Safeway, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods et Farm Boy, ainsi que les pharmacies Lawtons et plus de 350 postes d’essence.

Le mois dernier, Empire a affiché un bénéfice de 122,1 millions $ pour son dernier trimestre, en hausse par rapport à celui de 71 millions $ de la même période de l’exercice précédent.

Entreprise citée dans cette dépêche: Empire Co. (TSX:EMP.A)