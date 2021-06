Il a fait 46,1 °C en Colombie-Britannique, dimanche – un record au Canada

VANCOUVER — La température dans un village du sud-ouest de la Colombie-Britannique a atteint 46,1 °C, dimanche après-midi, ce qui constitue un nouveau record au Canada.

À Lytton, dans la région du «Southern Interior», le mercure a ainsi fracassé le précédent record de 45 °C établi en Saskatchewan en 1937, selon Environnement Canada.

Un avertissement de chaleur extrême était toujours en vigueur lundi pour la majeure partie de l’ouest du pays et Environnement Canada affirme que de nombreux records quotidiens ont été battus en Colombie-Britannique. Certains sommets quotidiens devraient dépasser les 40 °C, avec peu de répit pendant la nuit. L’agence s’attend à ce que les températures commencent à baisser mardi.

Sarah Henderson, directrice scientifique de la santé environnementale au Centre de contrôle des maladies de la province, encourageait les citoyens à être à l’affût des symptômes de coup de chaleur.

«Si vous êtes dehors et que vous êtes actif et que vous vous sentez bien, il n’y a probablement pas de problème. Mais si vous commencez à avoir vraiment trop chaud et que vous êtes un peu étourdi, alors il est réellement temps de s’arrêter et de se calmer», a-t-elle expliqué dimanche. «Si vous êtes à bout de souffle, un peu étourdi, un peu confus, comme si vous pouviez vous évanouir, alors vous entrez en zone dangereuse et il faut se calmer immédiatement», a-t-elle ajouté.

Sans climatisation, Mme Henderson recommande de boire sans soif beaucoup d’eau et d’appliquer de l’eau sur la peau en se tenant debout dans une brise pour aider le corps à se refroidir. À l’intérieur, la chaleur peut s’accumuler au point de devenir dangereuse, a-t-elle souligné.

L’est de la région métropolitaine de Vancouver et le centre de la vallée du Fraser restaient visés par des indices de qualité de l’air «mauvais», dimanche, en raison de fortes concentrations d’ozone près du sol.

Alors que les températures grimpent, BC Hydro a aussi indiqué qu’un nouveau record de demande horaire de pointe au cours de l’été, établi samedi, pourrait être à nouveau battu lundi. La société d’État a indiqué que le précédent record avait été établi en août dernier. Ce qui rend le record de samedi encore plus frappant, c’est que la demande horaire de pointe est généralement enregistrée les jours de semaine lorsque les clients suivent un horaire plus routinier, rappelle BC Hydro.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.