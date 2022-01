Il faudra réfléchir à la vaccination obligatoire, croit le ministre Duclos

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, croit que la vaccination obligatoire devra bientôt faire partie de la réflexion, voire d’une décision envisagée par les provinces.

Au cours d’une rencontre avec la presse vendredi, le ministre a dit s’exprimer ainsi à titre personnel. Il a rappelé que la décision revenait de toute façon aux provinces et aux territoires, et non au gouvernement fédéral.

N’empêche, selon lui, que les provinces devront bientôt commencer à y réfléchir ou même à prendre la décision, bien qu’on n’en soit pas encore rendu là, selon lui.

Pour étayer sa pensée sur la vaccination obligatoire, le ministre Duclos cite la fragilité extrême des réseaux de la santé dans les provinces, particulièrement au Québec et en Ontario, ainsi que le fait que les travailleurs de la santé sont exténués.

Le ministre Duclos soutient que la seule façon durable de se sortir de cette pandémie de la COVID-19 est la vaccination.