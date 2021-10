Il faut agir au-delà des cibles et discours pour freiner le réchauffement climatique

MONTRÉAL — Certaines conséquences des changements climatiques sont désormais irréversibles et il est essentiel d’agir avec plus de vigueur si l’on veut freiner des tendances négatives qui pourraient aggraver la situation dramatiquement.

C’est là l’essentiel du message livré mardi par le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas, lors d’une conférence organisée par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

Bien que M. Taalas reconnaisse que certains événements météorologiques soient le fait d’événements naturels, ce n’est plus le cas dans la plupart des événements dits extrêmes. «Il y a des preuves scientifiques que les incendies de forêt et la sécheresse que vous avez vécue dans l’Ouest canadien n’auraient pas été possibles sans l’effet multiplicateur des changements climatiques», a-t-il donné en exemple, soulignant que la température a été de 15 degrés au-dessus des normales dans ce coin de pays.

«On peut faire l’analogie avec le sport: les sportifs sont capables de réaliser certaines choses, mais quand ils sont dopés ils augmentent leur performance et c’est ce que nous avons fait à l’atmosphère; nous avons dopé l’atmosphère (au CO2) et c’est pourquoi nous avons commencé à voir plus d’événements extrêmes.»

Réchauffement doublé au Canada

Les données scientifiques démontrent en effet que «nous avons été témoins d’un réchauffement de 1,2 degré jusqu’ici et on approchera bientôt la limite inférieure de l’Accord de Paris». Cette limite inférieure est de 1,5 degré de réchauffement et tout indique que nous allons l’atteindre d’ici cinq ans et que «dans les années 2040, nous serons sur une base permanente à 1,5 degré».

Cependant, cette hausse est une moyenne globale. Elle varie énormément d’un endroit à l’autre et d’un moment à l’autre, comme on l’a vu dans l’Ouest. «Dans les pays nordiques comme le Canada, la Scandinavie, la Russie, l’Alaska, nous verrons des réchauffements du double comparativement à la moyenne globale. Un réchauffement de 2 degrés signifiera 4 ou 5 degrés dans les secteurs nordiques. Même de 7 degrés durant l’hiver. Quoi qu’il advienne, nous ferons face à des changements majeurs, des impacts importants sur la nature et ainsi de suite.»

Fonte de l’Arctique: irréversible

Un des impacts déjà bien visible est la fonte accélérée des neiges et des glaces de l’Arctique et du glacier du Groenland. Cette fonte a de multiples effets sur le climat, mais elle a un effet immédiat sur le niveau de la mer, qui est monté de moins de 30 centimètres pour l’instant, mais ce n’est qu’un début. «Dans le passé, on s’attendait à 30 à 60 cm d’augmentation d’ici la fin du siècle et cette augmentation du niveau de la mer va se poursuivre pour des centaines d’années. C’est irréversible», avertit le scientifique qui rappelle que, «dans le pire des scénarios, nous pourrions voir jusqu’à 7 mètres de hausse du niveau de la mer d’ici 2300».

Bien que les prévisions de fonte soient incertaines, il signale que la vitesse de fonte du glacier du Groenland a doublé ces dernières années. Le caractère irréversible de la fonte, qui durera encore «des centaines d’années» selon lui, est lié au fait que le CO2 a une très longue durée de vie, d’où la nécessité absolue de cesser d’en augmenter la concentration dans l’atmosphère. «Si on laisse la concentration de CO2 s’accroître, il faudra des milliers d’années pour revenir à des niveaux normaux.»

La météo extrême carbure à la chaleur

Petteri Taalas explique ainsi que «l’océan emmagasine plus de 90 % de la chaleur excédentaire. Les océans réchauffent et leur niveau augmente et cela fournit davantage d’énergie aux tempêtes tropicales», d’où la quantité record d’ouragans dans les Caraïbes l’an dernier. «On peut s’attendre à voir de plus en plus d’ouragans de plus en plus intenses, de catégorie 4 ou 5», avertit le météorologue en chef de la planète.

Cette chaleur emmagasinée dans l’océan qui contient plus d’eau entraîne davantage d’évaporation et, donc, de pluie. «Selon nos estimations, 1 degré de réchauffement s’est traduit par 7 % plus d’humidité dans l’atmosphère et ça signifie que quand il pleut, il pleut davantage. Le dommage des tempêtes tropicales est davantage lié aux inondations qu’à la vitesse des vents», fait-il valoir.

Pourtant, s’il est trop tard pour freiner la fonte des glaces, il est possible de freiner les événements météorologiques extrêmes. «Nous pourrions stopper cette tendance négative. Cette tendance va se poursuivre jusque dans les années 2060, mais si nous avons du succès pour mitiger les GES, nous pourrions freiner cette tendance négative et nous pourrions atteindre un plateau dans les années 2060. C’est la bonne nouvelle, mais certaines de ces tendances vont demeurer avec nous pour les siècles à venir et dans le pire des cas durant des milliers d’années.»

Des villes et des îles menacées

Il note au passage que la planète a maintenant dépassé les 400 parties par million (ppm) de CO2 dans l’atmosphère et «la dernière fois que c’est arrivé, il y a environ 3 millions d’années, la planète était environ 4 degrés plus chaude qu’aujourd’hui et le niveau de la mer était de 10 à 30 mètres plus élevé qu’aujourd’hui».

Or, nous sommes à 1,2 degré plus chaud, en route vers 1,5 degré prochainement, et les experts entrevoient 2,7 si on ne met pas les freins maintenant.

«Jusqu’ici, nous nous dirigeons vers un réchauffement de 2,7 degrés, avec une augmentation des pluies, ce qui voudrait dire davantage de désastres. Il serait préférable pour l’humanité de rejoindre la limite inférieure de l’Accord de Paris de 1,5 degré.

«Comparer un réchauffement de 1,5 degré et de 2 degrés semble minime, mais c’est une différence énorme dans la quantité de désastres, des problèmes d’inondations, de sécheresse, dans le nombre de tempêtes tropicales et des impacts variés sur les écosystèmes et le bien-être humain, poursuit-il. Par exemple, nous perdrions une portion importante de notre activité agricole si nous dépassons les 2 degrés. Il y a des estimations selon lesquelles si nous allons jusqu’à 3 degrés, nous perdrions une large proportion des rendements agricoles mondialement.»

On imagine à peine ce que le pire des scénarios pourrait signifier pour l’ensemble des grandes villes côtières du monde. «Nous avons vu l’impact de l’ouragan Sandy à New York. Cela pourrait vouloir dire reconstruire ces villes ou les changer de place. Il y a aussi le risque de perdre des terres agricoles.»

Outre les villes côtières, ce sont de nombreuses îles habitées qui pourraient carrément disparaître.

«Il faut commencer à agir!»

Petteri Taalas ne cache pas que le temps des beaux discours est terminé.

«Ce qui manque en ce moment, ce sont les engagements pratiques. Nous n’avons pas entendu beaucoup de nouveaux engagements des pays membres et c’est notre défi pour la COP 26 à Glasgow (la prochaine conférence internationale sur le climat qui s’ouvre à la fin du mois).

«Le message de la communauté scientifique a été entendu, mais pour les gestes concrets, il faut accroître l’ambition pour atteindre les limites de Paris.

«Il faut commencer à agir, plaide-t-il. Nous avons commencé à aller dans la bonne direction. Nous reconnaissons le problème, mais il faut pousser. Atteindre 1,5 degré ne me semble pas réaliste, mais nous avons les moyens d’y arriver.»

Un peu d’optimisme

S’il y a une chose qui lui permet de voir la proverbiale lumière au bout du tunnel, c’est «de voir à quel point ces questions sont au sommet de l’agenda politique et à quel point les dirigeants des pays membres parlent de mitigation du climat».

D’ailleurs, dit-il, le scénario du pire n’est plus là. «Nous avons réussi à réduire quelque peu les émissions et c’est pourquoi le scénario du pire n’est plus envisagé.»

«Depuis 15 ans, 32 pays ont réduit leurs émissions de GES et les trois meilleurs ont été le Danemark, le Royaume-Uni et la Finlande, qui ont été capables de réduire leurs émissions de 40 % et qui ont connu parallèlement une croissance économique.»

Même les États-Unis, vus comme des délinquants en telle matière, ont réduit leurs émissions et ont atteint la moitié de leurs engagements en vertu de l’Accord de Paris.

«La bonne nouvelle aussi, poursuit-il, c’est que nous avons un nombre croissant de joueurs du secteur privé qui veulent faire partie de la solution et nous avons été capables de créer des systèmes d’énergie renouvelable intéressants, l’éolien, le solaire. Nous avons un nombre grandissant de manufacturiers automobiles qui ont décidé de cesser de produire des véhicules à essence et de se tourner vers l’électrique. Nous avons un nombre grandissant de joueurs du secteur financier qui disent qu’ils n’investiront plus dans les technologies fossiles parce qu’il y a un risque de perdre leur argent.»

Il rappelle enfin que comme consommateurs, nous pouvons aussi jouer un rôle en réduisant nos déplacements, en choisissant les transports en commun, en choisissant des véhicules électriques, en se tournant vers la géothermie et les thermopompes pour le chauffage et la climatisation, en réduisant la consommation de viande rouge et la consommation de biens en provenance de Chine où l’énergie est produite en grande partie par le charbon.