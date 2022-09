Il faut plus de personnel pour réduire les retards aux frontières, alerte un syndicat

OTTAWA — Le chef d’un syndicat représentant des agents des douanes et de l’immigration du Canada affirme que les pénuries chroniques de personnel signifient que les longues attentes à la frontière ne disparaîtront pas nécessairement lorsque l’utilisation de l’application controversée ArriveCan sera facultative.

Le président national du Syndicat des douanes et de l’immigration, Mark Weber, prévient que si les volumes de voyages commencent à augmenter considérablement, il y aura des «retards importants» aux points frontaliers du Canada.

M. Weber a pris la parole devant un comité de la Chambre des communes qui se penche sur l’usage de l’application ArriveCan pour fournir des informations sur les voyages et la santé publique avant et après l’entrée des personnes au Canada.

Le décret du cabinet qui rend obligatoire la vaccination à la frontière et l’utilisation d’ArriveCan pour les voyageurs entrants expire vendredi et le gouvernement assure qu’il ne sera pas renouvelé.

M. Weber soutient que l’Agence des services frontaliers du Canada a besoin de milliers d’agents supplémentaires pour réaliser son mandat.

Il exhorte le gouvernement à embaucher plus de personnel pour assurer la circulation des marchandises et des personnes à travers la frontière, et non de se fier sur une technologie comme l’application ArriveCan qui est mal conçue.