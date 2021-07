Il faut s’attaquer aux causes des incendies de forêt, répètent des scientifiques

Des scientifiques de la Colombie-Britannique, des États-Unis et de l’Espagne affirment que l’Ouest canadien doit à tout prix contrer les menaces posées par les incendies de forêt extrêmement destructeurs, ou alors s’habituer à de lourds bilans meurtriers.

Les scientifiques, dont Mathieu Bourbonnais, professeur adjoint en sciences de la terre et de l’environnement à l’Université de la Colombie-Britannique à Okanagan, prédisent que d’ici 2050, il sera tout à fait courant d’assister à des incendies de forêt dévastateurs comme ceux qui brûlent actuellement en Colombie-Britannique et ailleurs au pays.

Le groupe de scientifiques a publié un article prédisant que les incendies de forêt feront des centaines, voire des milliers de morts prématurées, à cause de la fumée, si on ne s’attaque pas aux causes de ces feux et au problème du changement climatique. Par ailleurs, ils prédisent que la lutte aux incendies de forêt et ses coûts indirects engloutiront des milliards de dollars.

Les coûts économiques et sociaux de la réponse aux incendies de forêt sont insoutenables, affirment les scientifiques.

Cet avertissement survient alors que selon les derniers bilans du gouvernement de la Colombie-Britannique, 1251 incendies de forêt ont carbonisé plus de 4500 kilomètres carrés de brousse et de forêts depuis le début de la saison officielle des incendies dans cette province, le 1er avril.

Entre 30 et 40 de ces incendies sont considérés comme extrêmement ou très menaçants. L’incendie de 395 kilomètres carrés au sud-ouest de 100 Mile House, qui n’est toujours pas maîtrisé, a donné lieu mercredi à une nouvelle alerte d’évacuation, pour 161 autres propriétés cette fois-ci.

Environnement Canada a lancé des avertissements de chaleur ou des bulletins météorologiques spéciaux pour les secteurs intérieurs des côtes nord et centrale, ainsi qu’une grande partie du sud de la Colombie-Britannique. Le Service de protection des forêts prévient que la combinaison de températures élevées et d’une faible humidité relative rendra les feux encore plus intenses.

Mathieu Bourbonnais, qui a été pompier forestier pendant plusieurs années, estime dans un communiqué qu’un nouveau plan à long terme est nécessaire, car il est simpliste et insuffisant de blâmer la crise des feux de forêt au seul secteur forestier ou aux agences gouvernementales.

«Les feux de forêt affectent tant de facettes de notre société et de notre environnement, notamment la santé, l’économie, la biodiversité, la fonction des écosystèmes et plus encore», indique-t-il dans le communiqué.

«La gestion des feux de forêt doit donc impliquer d’autres acteurs, y compris les nations autochtones, l’industrie et les communautés, afin d’aider les gens à apprendre à vivre avec les réalités de la nature et des systèmes écologiques, dont les feux de forêt — mais il faudrait au fil du temps s’efforcer de réduire leurs effets les plus catastrophiques.»