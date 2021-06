Il faut «trouver des moyens de mieux vivre ensemble», lance le chef Ghislain Picard

MONTRÉAL — Puisque l’apprentissage à l’école se limite bien souvent à la différence entre les Algonquiens et les Iroquoiens et leurs modes de vie nomades et sédentaires, l’événement «KWE! À la rencontre des peuples autochtones», qui a dévoilé sa programmation mardi, se veut un lieu d’immersion dans la culture des premiers peuples.

Après avoir adressé quelques mots pour souligner la mémoire des 215 enfants dont les corps ont été retrouvés dans une fosse commune à Kamloops, en Colombie-Britannique, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, a souligné l’importance de «trouver des moyens de mieux vivre ensemble» lors de la conférence de presse virtuelle.

«Il faut briser les murs du racisme qui peuvent nous séparer des fois», a déclaré pour sa part le Dr Stanley Vollant, porte-parole de l’événement. Le terme «kwe» est une salutation, a rappelé le médecin. C’est un appel à la rencontre, un symbole d’ouverture et une main tendue, a-t-il ajouté.

M. Picard, qui est également le président de KWE!, a invité le Québec à prendre part aux célébrations et à saisir l’occasion d’en apprendre davantage sur les 11 communautés des Premières Nations et les Inuits du Québec.

Le festival fera donc son retour du 18 juin au 4 juillet après une pause forcée l’an dernier, en raison de la pandémie. Cette fois, les festivités se dérouleront dans une formule hybride comprenant une exposition à la place Jean-Béliveau et un volet gastronomique au Grand Marché de Québec, avec la collaboration de chefs cuisiniers et des intervenants autochtones.

Un volet virtuel célébrant les savoir-faire des peuples autochtones comme la confection de mocassins et un volet musical font aussi partie de la programmation.

La quatrième édition du festival coïncidera avec le solstice d’été. Le 21 juin est d’ailleurs la Journée nationale des peuples autochtones. Des spectacles seront diffusés en ligne dès 13 h pour souligner cette fête. Des groupes de tambours et des chants de gorge sont prévus, mais aussi des performances du rappeur Samian à compter de 18 h et des auteurs-compositeurs-interprètes Scott-Pien Picard et Émile Bilodeau, à 20 h.

