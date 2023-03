Il n’a jamais fait si froid et il n’a jamais tant neigé en Californie

RUNNING SPRINGS, Calif. — Habituellement connue pour son climat tempéré idéal, la Californie compose plutôt ces jours-ci avec des chutes de neige sans précédent et un mercure qui bat des records.

De nouveaux flocons tombaient mercredi sur les montagnes de l’État, s’ajoutant à des accumulations sans précédent qui ont bloqué des routes, isolé des visiteurs pendant plusieurs jours et laissé des milliers de clients sans électricité.

Plus de 100 000 abonnés étaient dans le noir mercredi matin, selon le site poweroutage.us.

Un avertissement de blizzard était en vigueur jusqu’à mercredi matin pour la Sierra Nevada, dans le nord de l’État, et pour les monts du sud de la Californie. Le Service national de météorologie des États-Unis prédisait jusqu’à 60 centimètres de neige d’ici à mercredi soir.

Le mercure pourrait chuter à -2,2 degrés Celsius. Un avertissement de gel était en vigueur jusqu’à tôt mercredi matin, notamment dans la région de San Francisco.

Un laboratoire de l’Université de la Californie à Berkeley installé près du défilé Donner a enregistré près de 13 mètres de neige depuis octobre, une quantité sans précédent depuis 1970 qui arrive pour le moment en deuxième place derrière les quelque 20 mètres de neige tombés en 1952.

La région de Mammoth Lakes, qui compte habituellement parmi les plus enneigées de la Californie, a reçu 1,2 mètre de neige depuis trois jours. Les bancs de neige dépassent des maisons et les équipes travaillent sans relâche pour dégager les routes et les trottoirs.

Le Service national de météorologie a mis en garde contre des déplacements périlleux, voire impossibles, dans la Sierra Nevada, puisque la poudrerie pourrait réduire la visibilité à zéro. Le mercure pourrait plonger à -34℃ avec le refroidissement éolien.

Des conditions de blizzard et des rafales de 160 kilomètres/heure sont possibles dans la région de Lake Tahoe, à cheval entre la Californie et le Nevada dans la Sierre Nevada. Des vagues suffisamment grosses pour renverser une petite embarcation pourraient se former sur le lac lui-même, a prévenu le service météorologique.

Le parc national de Yosemite, qui est fermé depuis samedi en raison des chutes de neige, a reporté indéfiniment la réouverture prévue pour jeudi.

Le manteau neigeux de la Sierra fournit environ le tiers de l’eau de cet État aux prises avec une sécheresse depuis plusieurs années. La teneur en eau du manteau neigeux s’établissait mardi à 186 % de la quantité normale pour cette date.