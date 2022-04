Il n’est pas trop tard pour sauver la Terre, disent les chercheurs

Ce n’est pas la fin du monde. C’est seulement l’impression que nous avons.

Les changements climatiques vont continuer à s’aggraver, mais même si les plus récents rapports scientifiques, dont celui dévoilé lundi par l’ONU, n’ont rien de particulièrement réjouissants, les chercheurs sont unanimes à dire qu’il n’est pas trop tard pour sauver la planète ou l’humanité. Des mesures pourraient permettre d’éviter le pire si elles sont adoptées rapidement, disent-ils.

Après des décennies passées à essayer d’attirer l’attention du public, à inciter les gouvernements à agir et à combattre ceux qui nient les preuves scientifiques, les climatologues disent qu’ils se heurtent à un nouveau mur: le fatalisme (doomism, en anglais). Cela désigne l’impression qu’on ne peut plus rien faire, alors à quoi bon même essayer? Comme ces jeunes qui décident de ne pas avoir d’enfants en raison du réchauffement planétaire.

La climatologue Jacquelyn Gill, de l’Université du Maine, a remarqué en 2018 que les gens étaient moins nombreux à lui dire que les changements climatiques étaient un canular, mais plus nombreux à lui dire que nous sommes perdus.

Mme Gill réplique que ce n’est tout simplement pas vrai.

«Je refuse d’abandonner ou d’écrire la nécrologie pour quelque chose qui vit toujours, a-t-elle dit à l’Associated Press au sujet de la Terre. Nous n’avons pas franchi le seuil. Ce n’est pas un choix binaire « succès-échec » quand on parle de la crise climatique.»

«C’est très, très, très difficile de convaincre les gens de s’éloigner du bord du précipice», a-t-elle ajouté.

Le fatalisme «existe réellement», a dit Susan Clayton, une professeure de psychologie de Wooster College qui s’intéresse à l’anxiété climatologique et a récemment prononcé une conférence sur le sujet en Norvège. «C’est une façon de dire, « Je n’ai pas à faire d’effort pour faire des changements parce qu’on ne peut rien faire de toute manière ».»

Mme Gill et six autres scientifiques qui ont parlé de ce fatalisme à l’Associated Press ne tentent pas de minimiser les dommages infligés à la planète. Ils tiennent toutefois à dire que la situation n’est pas sans espoir.

«Tout le monde sait que ça va se détériorer, a dit Jennifer Francis, du Woodwell Climate Research Center. On peut faire beaucoup pour que ce soit moins pire que le pire scénario.»

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies vient de publier son troisième rapport en six mois. Les deux premiers portaient sur la gravité du réchauffement climatique et de l’impact sur les gens et les écosystèmes. Le rapport de lundi rappelle que l’ampleur des perturbations dépendra de la quantité de combustibles fossiles qui sera brûlée.

Le document montre que la planète se dirige toujours dans la mauvaise direction dans son combat contre les changements climatiques.

«Ils ne disent pas que nous sommes condamnés à un avenir de destruction et de misère encore plus grande, a dit Christiana Figueres, l’ancienne secrétaire onusienne du climat qui a aidé à forger l’Accord de Paris en 2015 et qui dirige aujourd’hui l’organisation Global Optimism.

«Ce qu’on dit, c’est que si on continue à faire comme d’habitude, c’est un chemin vers la misère ou un avenir de destruction de plus en plus grande. Mais nous ne sommes pas obligés de faire ce choix. Et c’est ce qu’on a toujours tendance à oublier pendant la conversation.»

Le directeur du Programme des Nations unies pour l’environnement, Inger Andersen, a dit que la publication de rapports comme celui de lundi force les scientifiques à trouver un équilibre difficile entre pousser les gouvernements à agir sans pour autant paralyser la population avec un portrait trop catastrophique de la réalité.

«Nous ne sommes pas condamnés, mais des interventions rapides sont absolument essentielles, a-t-il dit. Avec chaque mois ou année sans intervention, les changements climatiques deviennent plus complexes, plus dispendieux, et plus difficiles à renverser.»

«Le message le plus important est que l’activité humaine nous a placés dans ce pétrin et l’intervention humaine peut probablement nous en sortir, a dit le co-président du rapport de lundi, James Skea. Tout n’est pas perdu. Nous avons vraiment l’occasion de faire quelque chose.»

Le rapport de lundi prévient qu’il est peu probable, sans une réduction immédiate et draconienne de la pollution, de voir le réchauffement planétaire être limité à 1,5 degré Celsius par rapport à la période préindustrielle, la cible convenue par les dirigeants du monde. Le monde s’est déjà réchauffé de 1,1 degré. Un rapport précédent du GIEC montrait qu’après 1,5 degré, plus de gens meurent, plus d’écosystèmes sont menacés et les changements climatiques se détériorent rapidement.

«Nous ne tomberons pas en bas d’une falaise à 1,5 degré, a dit M. Skea. Même si on dépasse 1,5, ça ne veut pas dire qu’on va baisser les bras.»

Les rapports du GIEC montrent que, en fonction de la quantité d’hydrocarbures consommés, le réchauffement d’ici 2100 pourrait osciller entre 1,4 et 4,4 degrés Celsius par rapport à la période préindustrielle, ce qui aura un impact énorme sur la maladie, les décès et les catastrophes météorologiques.

Même s’il considère inévitable une hausse du discours fataliste, Gavin Schmidt, un climatologue que la NASA, dit que ceux qui prétendent qu’on ne peut rien faire ont tort. «Je vois des gens qui font des choses et pour la plupart ils font les bonnes choses du mieux qu’ils le peuvent. Donc je vois des gens qui font des choses», a-t-il dit.

Michael Mann, un climatologue de l’université Pennsylvania State, explique que les chercheurs considéraient précédemment que la Terre serait condamnée à des décennies de réchauffement à partir du jour où les humains cesseraient d’émettre plus de carbone que la nature peut en éliminer. De nouvelles analyses montrent plutôt qu’il ne faudra que quelques années à partir du moment de la neutralité carbonique pour que les concentrations de carbone commencent à chuter dans l’atmosphère, en raison du carbone absorbé par les océans et les forêts, a dit M. Mann.

Les inquiétudes légitimes des chercheurs sont amplifiées par un jeu du téléphone qui finit par en faire une condamnation à mort, alors que les scientifiques disent en réalité qu’il faut réduire les émissions carboniques de 50 % dès cette décennie pour éviter un réchauffement de 1,5 degré, ce qui serait quand même très mauvais. «Un réchauffement de deux degrés serait bien pire qu’un réchauffement de 1,5 degré, mais ce ne serait pas la fin de la civilisation», a dit M. Mann.

Il considère que le fatalisme est une menace bien plus importante que le négationnisme, et il croit que les individus, groupes et compagnies qui nient les changements climatiques encouragent aussi les fatalistes.

Mme Francis, du Woodwell Climate Research Center, est une spécialiste de l’étude de la glace dans l’Arctique. Il est probablement trop tard pour empêcher la région d’être libre de glace d’ici 2050, dit-elle, et les communautés arctiques seront frappées de plein fouet.

«Les autres verront une accélération du réchauffement et une hausse des niveaux de la mer et des phénomènes météorologiques plus extrêmes, a-t-elle dit. La majorité des communautés vont s’adapter d’une manière ou d’une autre.»

Mme Clayton, la professeure de psychologie, ajoute que «peu importe à quel point ça va mal, ça peut toujours aller plus mal. Vous pouvez faire une différence entre mauvais et pire… C’est un message très, très puissant.»