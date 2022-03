Il n’y aura pas de solutions faciles pour lutter contre la violence par armes à feu

MONTRÉAL — La Ville de Montréal et son service de police sont confrontés à une tâche colossale pour lutter contre la violence armée.

À l’issue du forum montréalais sur cette question, jeudi, tant la mairesse Valérie Plante que le directeur du corps de police de la métropole, Sylvain Caron, ont reconnu qu’il fallait agir à court, mais surtout à long terme pour s’attaquer à ce problème.

Ainsi, le directeur Caron a expliqué que le SPVM se devait d’investir davantage les réseaux sociaux, où la présence des armes à feu a littéralement explosé au cours des dernières années, particulièrement durant la pandémie. Selon la sergente-détective Maya Alieh, responsable des cyber-enquêtes au SPVM, les dossiers d’armes à feu sur les réseaux sociaux, pratiquement inexistants en 2018, se sont multipliés depuis lors. Elle a ainsi fait part d’une augmentation de 68 % depuis 2021 seulement.

Cette présence des armes à feu sur le web, autrefois limitées au «dark web» plus difficile d’accès, se manifeste désormais sur les réseaux communs que sont Instagram, Snapchat, Facebook et YouTube. On y retrouve d’une part des jeunes qui s’exhibent avec des armes qu’ils glorifient, mais aussi des ventes d’armes à feu et des vidéos de crimes commis avec des armes.

Le directeur Caron entrevoit le rôle du SPVM sur ces plateformes comme étant d’abord axé sur la prévention et la sensibilisation, en plus évidemment de la surveillance de la criminalité.

M. Caron s’est par ailleurs dit extrêmement inquiet de voir la montée des armes fantômes, ces armes fabriquées avec des imprimantes 3D, une nouvelle réalité qui a récemment fait son apparition dans la métropole. La culture de banalisation de la violence est également source de préoccupation chez tous les intervenants.

Sur le long terme, la mairesse Plante a fait valoir qu’il était essentiel d’investir dans le logement des quartiers les plus touchés, d’avoir des emplois intéressants pour les jeunes et des activités qui vont véritablement répondre à leurs besoins et surtout à leurs goûts. La logique de cette démarche est d’améliorer la qualité de vie et le parcours offert aux jeunes.

À cette fin, la Ville de Montréal annonce trois engagements, à commencer par la création d’un «fonds spécial jeunesse» de 2 millions $ sur deux ans, somme qui sera consacrée à des projets portés par et pour les jeunes. On parle notamment d’événements ou d’activités sociales, sportives et culturelles proposées par les jeunes, en collaboration avec les organismes communautaires.

En deuxième lieu, Montréal consacrera 5 millions $ de son budget participatif à compter de 2023 à des projets d’infrastructures, tels que des plateaux sportifs, des parcours pour vélos tout-terrain, des projets de ruelles vertes ou d’agriculture urbaine.

Enfin, 400 000 $ serviront à créer un service de ligne d’accompagnement téléphonique pour les familles et une campagne de promotion des ressources existantes en prévention de la violence.