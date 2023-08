Il n’y aurait pas de morts ou de disparus dans le secteur des feux de West Kelowna

Le chef des pompiers de West Kelowna a déclaré mardi matin que l’équipe urbaine de recherche et de sauvetage recrutée pour aider à lutter contre les incendies de forêt avait terminé son travail et qu’il semblait que personne ne soit mort ou porté disparu.

Jason Brolund affirme que l’équipe de secours a utilisé des chiens dressés pour fouiller certains sites.

En conférence de presse mardi matin, le chef des pompiers a estimé que le nombre total de structures complètement ou partiellement détruites à West Kelowna et dans la communauté autochtone de Westbank serait inférieur à 90 — moins de 70 à West Kelowna et moins d’une vingtaine à Westbank. Il estime par ailleurs que les pompiers ont sauvé plus de 3000 bâtiments.

Le chef Brolund a indiqué que les équipes avaient combattu deux douzaines d’incendies ponctuels pendant la nuit, mais il croit que les pompiers forestiers commencent à franchir un cap dans la lutte contre les incendies dévastateurs.

Selon l’agence de protection des forêts contre le feu, l’incendie de McDougall Creek, à West Kelowna, est actuellement estimé à 120 kilomètres carrés.

Le porte-parole Brad Litke affirme que l’incendie dans la ville même de Kelowna est estimé à près de huit kilomètres carrés et que celui qui brûle dans le district de Lake Country s’étend sur près de quatre kilomètres carrés.

M. Litke s’attendait à des vents légers mardi ainsi qu’à un possible orage et de faibles précipitations.

Fumée nocive

La commission de santé et sécurité du travail de la province demandait aux employeurs et aux travailleurs de demeurer «vigilants» en ce qui concerne les risques pour la santé posés par l’exposition à la fumée.

L’agence indique que les employeurs devraient limiter le travail pénible à l’extérieur, encourager les pauses dans des espaces offrant une meilleure qualité de l’air à l’intérieur et s’assurer que les travailleurs qui se trouvent à l’extérieur disposent de masques N95 correctement ajustés.

Le cabinet du premier ministre de la Colombie-Britannique a publié un calendrier provisoire pour David Eby, la ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, et le ministre des Forêts, Bruce Ralston, qui devaient visiter mardi l’«intérieur sud» de la province, ravagé par les incendies.

La délégation devait visiter mardi Kamloops, Salmon Arm, Kelowna et Penticton. Les ministres doivent aussi rencontrer les dirigeants locaux des Premières Nations, des évacués, des chefs de pompiers et des équipes de sapeurs.

La ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a par ailleurs annoncé qu’Ottawa financerait les coûts des évacuations des communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest.

Mme Hajdu affirme également qu’Ottawa aidera les communautés qui éprouvent des problèmes de trésorerie à la suite des évacuations.