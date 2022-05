Il resterait une centaine de civils à l’aciérie d’Azovstal

ZAPORIJJIA, Ukraine — Les forces russes ont pilonné le port vital d’Odessa, ont indiqué mardi des responsables ukrainiens, dans le cadre d’un effort apparent pour perturber les lignes d’approvisionnement et les livraisons d’armes.

À l’autre bout de la côte sud, elles ont martelé une aciérie où les combattants ukrainiens refusent à Moscou le contrôle total d’un autre port critique.

Quelques jours après le sauvetage spectaculaire de ce que certains responsables ont qualifié de derniers civils piégés dans l’usine de Marioupol, les autorités ont annoncé qu’une centaine d’entre eux se trouvaient toujours dans le réseau de tunnels souterrains sous bombardement. Les frappes surviennent alors que le bilan macabre de la guerre continue de se dessiner, les Ukrainiens affirmant avoir trouvé les corps de 44 civils dans les décombres d’un bâtiment du nord-est qui a été détruit il y a des semaines.

L’armée ukrainienne a révélé mardi que les forces russes avaient tiré sept missiles un jour plus tôt sur le port crucial d’Odessa sur la mer Noire, touchant un centre commercial et un entrepôt. Une personne a été tuée et cinq autres blessées, a indiqué l’armée.

L’Ukraine a allégué qu’au moins certaines des munitions utilisées remontaient à l’ère soviétique, ce qui les rendait peu fiables pour le ciblage. Mais le Center for Defence Strategies, un groupe de réflexion ukrainien qui suit la guerre, a indiqué que Moscou avait utilisé des armes de précision contre Odessa : des missiles air-sol hypersoniques Kinzhal, ou «Poignard».

Des responsables ukrainiens, britanniques et américains préviennent que la Russie épuise vite son stock d’armes de précision et qu’elle ne sera peut-être pas en mesure d’en construire davantage rapidement, ce qui augmente le risque que des roquettes plus imprécises soient utilisées à mesure que le conflit se poursuit.

Depuis que les forces du président Vladimir Poutine n’ont pas réussi à prendre Kyiv au début de la guerre, il a déclaré qu’il se concentrait sur le cœur industriel de l’est du pays, le Donbass, mais un général a suggéré que les objectifs de Moscou incluent également de couper l’Ukraine de toute la mer Noire.

Cela lui donnerait une bande de territoire qui relierait la Russie à la fois à la péninsule de Crimée, dont elle s’est emparée en 2014, et à la Transnistrie, une région séparatiste prorusse de la Moldavie.

Même si elle n’atteint pas l’objectif de séparer l’Ukraine de la côte de la mer Noire ― et il semble que la Russie manque de forces pour le faire ― la poursuite des frappes de missiles sur Odessa reflète l’importance de la ville en tant que plaque tournante du transport stratégique. L’armée russe a ciblé à plusieurs reprises l’aéroport de la ville et affirmé avoir détruit plusieurs lots d’armes occidentales qui ont joué un rôle clé dans la résistance ukrainienne.

Odessa, le plus grand port d’Ukraine, est également une porte d’entrée majeure pour les expéditions de céréales, et le blocus de la Russie menace déjà l’approvisionnement alimentaire mondial. La ville est aussi un joyau culturel, cher aux Ukrainiens comme aux Russes, et le ciblage a également une portée symbolique.

Les frappes ont eu lieu le jour même où le président Poutine a marqué la plus grande fête patriotique de son pays sans pouvoir se vanter de nouveaux succès majeurs sur le champ de bataille. Lundi, il a vu des troupes parader en formation et du matériel militaire défiler lors du Jour de la Victoire sur la Place Rouge de Moscou pour célébrer le rôle de l’Union soviétique dans la défaite de l’Allemagne nazie en 1945.

Un symbole des difficultés de la Russie est la ville de Marioupol, où les forces russes ont cherché pendant des semaines à mettre fin à la résistance des défenseurs ukrainiens livrant leur dernier combat.

Petro Andryushchenko, un conseiller du maire de la ville, a estimé dans un article publié sur les réseaux sociaux qu’au moins 100 civils restaient piégés dans des bunkers souterrains de l’usine d’Azovstal. Les autorités ukrainiennes et russes ont précédemment déclaré qu’un convoi au cours du week-end avait conduit une troisième évacuation de centaines de civils de l’usine vers la sécurité d’une ville contrôlée par le gouvernement.

Par ailleurs, le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a annoncé mardi que ces civils étaient des personnes «que les Russes n’ont pas sélectionnées» pour être évacuées. On ne savait pas immédiatement comment les deux responsables le savaient, et les combattants encore à l’usine devaient encore le confirmer.

Auparavant, des responsables ukrainiens et russes avaient déclaré que tous les civils avaient été évacués de l’usine.

Alors que les forces russes peinent à gagner du terrain dans le Donbass, les analystes militaires suggèrent que frapper Odessa pourrait alimenter les inquiétudes concernant le sud-ouest de l’Ukraine, obligeant ainsi Kyiv à y stationner davantage de forces. Cela les éloignerait du front oriental alors que ses militaires organisent des contre-offensives près de la ville de Kharkiv, visant à repousser les Russes de l’autre côté de la frontière.

Kharkiv et ses environs ont subi des attaques russes soutenues depuis le début de la guerre, fin février. Des dizaines de corps ont été retrouvés dans un immeuble de cinq étages qui s’est effondré en mars à Izyum, à environ 120 kilomètres de Kharkiv, a déclaré mardi Oleh Synehubov, le chef de l’administration régionale, dans un message sur les réseaux sociaux.

Izyum se trouve sur une route clé vers la région industrielle orientale du Donbass, aujourd’hui au centre de la guerre russe en Ukraine. M. Synehubov n’a pas précisé où se trouvait le bâtiment.

Mardi également, l’armée ukrainienne a averti que la Russie pourrait cibler les industries chimiques du pays. L’affirmation n’a pas été immédiatement expliquée dans le rapport. Mais les bombardements russes ont déjà ciblé des dépôts pétroliers et d’autres sites industriels pendant la guerre.

Pendant ce temps, des photos satellitaires ont montré lundi des incendies intenses dans le territoire sous contrôle russe dans le sud de l’Ukraine. La cause des incendies n’était pas immédiatement claire. Cependant, les images de Planet Labs montraient une épaisse fumée s’élevant à l’est de Vasylivka, une ville flanquée de réserves naturelles.

De plus, des images satellitaires analysées par l’Associated Press ont montré deux navires au large de l’île aux serpents en Ukraine lundi après-midi.

L’un des navires vus sur les images de Planet Labs PBC semblait être une péniche de débarquement. L’Ukraine a récemment frappé à plusieurs reprises des positions russes là-bas, suggérant que les forces russes pourraient essayer de réaffecter ou de retirer du personnel de l’île de la mer Noire.

À Washington, le président Joe Biden a signé une mesure bipartite pour relancer le programme de « prêt-bail » de la Deuxième Guerre mondiale, qui a aidé à vaincre l’Allemagne nazie, afin de renforcer Kyiv et ses alliés d’Europe de l’Est.

Ailleurs sur le front diplomatique, les puissances occidentales ont continué à se rallier au gouvernement assiégé de Kyiv. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s’est rendue dans la banlieue de Kyiv, à Boutcha, où les corps de nombreux civils ont été retrouvés – certains tués à bout portant – après le retrait des forces russes le mois dernier.

Le bureau du président français Emmanuel Macron a indiqué qu’il s’entretenait avec le premier ministre hongrois Viktor Orban, l’un des dirigeants les plus favorables à M. Poutine dans l’Union européenne, qui a résisté aux appels de nombreux membres du bloc à interdire les importations de pétrole en provenance de Russie.