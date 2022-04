Il y a deux ans commençait une horrible tuerie à Portapique, en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — Le premier ministre Justin Trudeau a rendu hommage lundi aux 22 victimes de la pire fusillade de masse de l’histoire moderne du Canada.

Il y a deux ans, le soir du 18 avril 2020, un homme armé a commencé dans la petite communauté de Portapique, en Nouvelle-Écosse, une cavale meurtrière de deux jours. Avant d’être abattu par la police le lendemain matin à une centaine de kilomètres de là, il avait tué 22 personnes sur sa route funeste.

Dans une déclaration, M. Trudeau indique lundi qu’il se joint à la population de la Nouvelle-Écosse et du Canada pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie ces deux jours-là.

Les Néo-Écossais étaient invités à observer une minute de silence, lundi et mardi, tandis que les drapeaux sur les édifices gouvernementaux ont été mis en berne jusqu’au coucher du soleil mardi.

Le chef néo-démocrate fédéral, Jagmeet Singh, a écrit lundi sur Twitter que ses pensées allaient aux familles et aux proches des 22 victimes de cette tuerie.

M. Trudeau a aussi tenu à rendre hommage à la policière Heidi Stevenson, de la Gendarmerie royale du Canada, «qui a donné sa vie en protégeant sa communauté», et il salue aussi le policier Chad Morrison, «qui a été blessé en se retrouvant face au tireur».

«Durant l’un des jours les plus sombres de l’histoire du Canada, ces premiers intervenants et beaucoup d’autres ont affronté le danger sans hésiter afin de sauver des vies et de prévenir d’autres blessures», écrit le premier ministre.

«Au nom du gouvernement du Canada, j’invite tous les Canadiens à se souvenir de chacune des personnes qui ont perdu la vie et à être solidaires de toutes celles qui ont été touchées par cette attaque.»

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a déjà annoncé qu’un projet de loi serait présenté à l’automne pour faire des 18 et 19 avril des «journées provinciales du souvenir».