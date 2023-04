Il y a eu «un peu de progrès» dans les négociations avec les fonctionnaires fédéraux

MONTRÉAL — Les fonctionnaires fédéraux ont fait «un peu de progrès» dans leurs revendications concernant leur rémunération et leur sécurité d’emploi lors des discussions menées cette fin de semaine avec les négociateurs du gouvernement fédéral, selon leur syndicat.

Dans sa première déclaration depuis qu’Ottawa lui a présenté son offre «globale finale actualisée» vendredi, l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a écrit dimanche sur Facebook que les négociations se sont poursuivies jusqu’à très tard samedi soir et qu’elles ont repris dimanche matin.

«On sait que nos membres veulent retourner travailler pour fournir à la population les services dont elle a besoin, mais on sait aussi que les travailleuses et les travailleurs ne peuvent plus continuer à perdre du terrain. C’est pourquoi on doit rester à la table jusqu’à ce qu’on obtienne l’entente juste et équitable que méritent nos membres», a souligné le syndicat dans son message adressé à ses membres.

Samedi, le Conseil du Trésor a qualifié de son offre présentée la veille d’«équitable, concurrentielle et raisonnable», affirmant qu’elle «répond à toutes les revendications restantes» de l’AFPC et qu’elle touche à des enjeux comme le télétravail, l’ancienneté et la sous-traitance — trois points qui achoppaient dans les négociations.

Le fédéral n’est pas entré dans les détails de sa nouvelle offre, réservant ces informations pour les tables de négociation, mais il a tout de même laissé entendre que son offre comporte «des améliorations aux conditions salariales et non salariales» des fonctionnaires.

Plus de 100 000 membres de l’AFPC ont quitté le travail le 19 avril, faute d’avoir pu s’entendre avec Ottawa sur les termes d’une nouvelle convention collective. Les contrats de travail de l’AFPC sont venus à échéance en 2021.

Les conventions collectives touchent 155 000 travailleurs fédéraux au total, mais le gouvernement a considéré environ 46 000 d’entre eux comme des travailleurs essentiels qui ne participent pas aux moyens de pression.