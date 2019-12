Il y aurait une entente à Washington pour l’Accord Canada-États-Unis-Mexique

WASHINGTON — Les démocrates à la Chambre des représentants auraient conclu en fin de semaine une entente de principe avec les leaders syndicaux et la Maison-Blanche sur une version revue et corrigée du nouvel accord de libre-échange nord-américain, selon une source démocrate qui souhaite conserver l’anonymat.

Les détails doivent encore être finalisés et le représentant américain au Commerce devra soumettre ensuite au Congrès le projet de loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Ce nouvel accord offrirait en tous cas au président Donald Trump mais aussi à sa principale rivale, la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, un succès majeur — malgré l’agitation causée au Capitole par la procédure de mise en accusation du président républicain.

L’ACEUM remplacerait l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), conclu il y a 25 ans, qui a éliminé la plupart des droits de douane et autres barrières commerciales entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Plusieurs critiques aux États-Unis, dont M. Trump, les syndicats et de nombreux élus démocrates, ont qualifié l’ALENA de «voleurs de jobs», parce qu’il a encouragé des usines américaines à déménager au sud de la frontière, où elles pouvaient tirer profit d’une main-d’oeuvre bon marché avant de retourner les produits au nord sans payer de droits de douane.

Des semaines de négociations, étroitement surveillées par des alliés démocrates comme le puissant syndicat AFL-CIO, auraient finalement rapproché les deux parties en fin de semaine. Mme Pelosi est depuis longtemps partisane du libre-échange; elle avait soutenu l’ALENA original en 1994. M. Trump a accusé la présidente de la Chambre d’être incapable de faire adopter l’accord parce qu’elle est trop occupée par la procédure de mise en accusation qui le vise.

Les élus démocrates dans les districts-clés ont bataillé ferme pour que l’accord, conclu il y a un an, soit enfin ratifié au Capitole, notamment pour pouvoir démontrer aux électeurs que la majorité en Chambre peut obtenir certains succès. Les démocrates considèrent que l’ACEUM est bien meilleur que l’ALENA — et l’approbation du président de l’AFL-CIO, Richard Trumka, pourrait être la clé pour obtenir un soutien important en Chambre et au Sénat.

Les négociations se sont accélérées lorsque le Mexique a adopté en avril une refonte du droit du travail exigée par l’ACEUM. Les réformes visent à permettre aux travailleurs mexicains de créer plus facilement des syndicats indépendants et de négocier de meilleures conditions de rémunération et de travail, réduisant ainsi l’écart avec les travailleurs américains — et le risque d’un exode des bons emplois.

Le Mexique a ratifié l’ACEUM en juin et a prévu plus d’argent plus tard cette année pour fournir les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de l’accord. Ottawa attend un signal favorable de Washington avant de soumettre l’ACEUM au Parlement pour un vote de ratification.