Il y aurait une entente avec Ottawa pour aider Air Canada et d’autres acteurs

MONTRÉAL — Plus d’un an après le début de la pandémie de COVID-19, qui a fortement secoué le secteur aérien, le gouvernement Trudeau semble sur le point d’annoncer comment il volera au secours d’Air Canada et d’autres acteurs de l’industrie.

Les détails devraient être dévoilés dans le cadre d’une conférence de presse, lundi, en soirée.

Selon plusieurs médias anglophones, l’aide serait offerte sous forme de prêts et il y aurait également la mise sur pied d’un fonds pour rembourser les passagers dont les vols ont été annulés en raison de la crise sanitaire — une condition sine qua non fixée par Ottawa pour négocier. Un rétablissement des liaisons régionales qui ont été annulées serait aussi exigé.

Il n’y aurait donc pas de prise de participation de la part du gouvernement Trudeau dans des compagnies aériennes.

Ottawa avait fixé cette condition pour accepter de voler au secours de l’industrie. Par exemple, Air Canada avait indiqué, en février, qu’elle conservait 2,3 milliards $ en vente de billets à son plus récent trimestre.

Le Canada demeure, pour le moment, le seul pays du G7 à ne pas offrir une aide spécifique à l’industrie aérienne.

Au cours des dernières semaines, Unifor — très présent dans l’industrie — et deux syndicats de pilotes avaient plaidé pour des prêts fédéraux totalisant 7 milliards, assortis d’un taux d’intérêt de 1 % sur 10 ans. Unifor avait également suggéré à Ottawa de renoncer à sa taxe sur le carburant pour les transporteurs canadiens et de suspendre les redevances d’atterrissage et de portes d’embarquement pour les vols de passagers et de fret

Plusieurs dizaines de milliers de licenciements ont eu lieu chez les principaux transporteurs depuis le début de la crise sanitaire à la suite de l’imposition de restrictions visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus, ce qui a fait plonger la demande.

En octobre dernier, Air Canada avait également annulé 12 des 45 commandes fermes d’A220 d’Airbus assemblés à Mirabel. WestJet a fait de même avec un contrat pour 15 avions Boeing 737 Max.

Dans le cadre d’un effort visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus, les quatre principaux transporteurs aériens du pays avaient accepté de suspendre les liaisons vers les destinations soleil jusqu’à la fin du mois d’avril.