Îles Salomon: au tour de la Nouvelle-Zélande d’envoyer soldats et policiers

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande — La Nouvelle-Zélande enverra 65 soldats et policiers aux îles Salomon au cours des prochains jours, dans la foulée des émeutes et du pillage survenus dans l’archipel la semaine dernière.

La violence est attribuée à différents problèmes locaux, notamment le rapprochement entre le pays et la Chine.

La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a indiqué mercredi être «profondément préoccupée» par la situation dans la capitale, Honiara, et a dit vouloir aider à rétablir la paix et la stabilité.

L’Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji avaient précédemment répondu à la demande d’aide internationale lancée par le gouvernement des îles Salomon.

La police locale a trouvé trois corps dans des édifices incendiés et arrêté plus d’une centaine de personnes en marge des émeutes.

L’annonce de la Nouvelle-Zélande survient au moment où l’opposant Matthew Wale souhaite déposer une motion de censure à l’endroit du premier ministre Manasseh Sogavare la semaine prochaine.

«C’est une réponse immédiate, à court terme, et nous continuerons à surveiller la situation», a dit la ministre néo-zélandaise des Affaires étrangères, Nanaia Mahuta.

La Nouvelle-Zélande compte déployer 15 militaires dès jeudi, puis jusqu’à 50 soldats et policiers pendant la fin de semaine.

Une rivalité vieille de plusieurs décennies oppose les deux plus grandes îles de l’archipel, Malaita et Guadalcanal. Les leaders de Malaita dénoncent par exemple la décision de M. Sogavare, en 2019, de rompre les liens diplomatiques du pays avec Taïwan en faveur d’un rapprochement avec la Chine.

Le gouvernement de M. Sogavare, de son côté, est outré que des millions de dollars en aide américaine aient été promis directement à Malaita, au lieu de transiter par le gouvernement central.

M. Sogavare affirme qu’une ingérence étrangère est responsable des manifestations qui réclament sa démission, une référence à peine voilée à Taïwan et aux États-Unis.

Des émeutes et des actes de pillage ont éclaté le 24 novembre au centre-ville et dans le quartier chinois d’Honiara, dans la foulée d’une manifestation pacifique dans la capitale par des résidents de Malaita. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles de caoutchouc contre les manifestants, qui ont incendié le parlement, un commissariat de police et plusieurs autres structures, dont une des maisons de M. Sogavare.

Les détracteurs du gouvernement attribuent aussi les troubles à un manque de services gouvernementaux, à un manque d’imputabilité, à la corruption et aux entreprises chinoises qui embauchent des étrangers.

Les îles Salomon comptent environ 70 000 habitants et sont situées au nord-est de l’Australie.