Immigration Canada met à jour sa stratégie contre le racisme

OTTAWA — Le ministère fédéral de l’Immigration a mis à jour sa stratégie antiraciste à la suite de critiques lors de la crise des réfugiés ukrainiens, mais des groupes représentant les demandeurs et les réfugiés disent qu’il n’est pas clair ce qui va changer pour les personnes qui dépendent du système.

Le document d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) publié cette semaine indique que le ministère doit faire preuve de plus d’ouverture d’esprit et d’autocritique en réponse aux reproches comme ceux qu’il a reçus au sujet de la façon dont le gouvernement a traité les réfugiés ukrainiens cette année par rapport aux Afghans fuyant les talibans en 2021.

Selon le document stratégique, il y a eu peu de consultations avec des groupes extérieurs au gouvernement sur cette version de la stratégie, et il est prévu d’en faire plus en 2023.

La directrice générale du Conseil canadien pour les réfugiés, Janet Dench, qui a été consultée, affirme que, cette fois-ci, l’accent semble être mis sur le racisme en milieu de travail.

Bien que ces efforts soient importants, dit-elle, il y a d’autres problèmes que le ministère doit également résoudre, comme les disparités dans les délais de traitement des demandes d’asile.

La stratégie se fixe comme objectif de mieux comprendre le racisme et les préjugés systémiques intégrés dans la façon dont le ministère fournit des services ainsi que de devenir plus transparent en diffusant davantage de données aux chercheurs et au public.