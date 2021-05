Immigration facilitée pour les proches des victimes de deux tragédies aériennes

OTTAWA — Le ministre fédéral de l’Immigration, Marco Mendicino, a annoncé jeudi une nouvelle politique pour aider les proches des victimes de deux catastrophes aériennes récentes à obtenir plus facilement la résidence permanente au Canada.

La nouvelle politique s’appliquera aux proches des victimes de l’écrasement du vol 302 d’Ethiopian Airlines, en mars 2019, et du vol 752 d’Ukraine International Airlines, en janvier 2020, si ces victimes étaient des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou si elles avaient été jugées admissibles dans une demande de résidence permanente.

La politique d’intérêt public est entrée en vigueur mercredi et demeurera en place pendant un an. Elle s’applique aux proches actuellement au Canada, à titre de résident temporaire, et à ceux qui ont présenté une demande d’asile après les deux catastrophes aériennes.

Le ministre Mendicino indique que le gouvernement fédéral présente cette politique publique pour faire preuve de compassion et de solidarité avec les familles dans leurs efforts pour obtenir justice.

Cinquante-cinq citoyens canadiens et 30 résidents permanents étaient au nombre des 176 personnes tuées lorsqu’un avion de ligne ukrainien a été abattu par un missile sol-air iranien quelques minutes après son décollage de Téhéran, le 8 janvier 2020. Et le 10 mars 2019, un avion de passagers d’Ethiopian Airlines s’était écrasé près d’Addis-Abeba, faisant 157 morts, dont 18 Canadiens.

