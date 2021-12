Immigration: Québec veut accélérer la reconnaissance des compétences

MONTRÉAL — Québec va soutenir financièrement les immigrants professionnels qui ont besoin de suivre une formation de soutien. L’aide pourrait atteindre jusqu’à 500 $ par semaine pour les professionnels qui suivent la formation à temps plein.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, en a fait l’annonce, mardi, lors du dévoilement d’un nouveau plan de 130 millions $ sur deux ans pour accélérer et faciliter la reconnaissance des compétences des immigrants professionnels.

Avec ce plan, les professionnels immigrants seront mieux accompagnés «de la sélection jusqu’à l’intégration» dans la reconnaissance de leurs compétences, affirme le ministre. Il a donné l’exemple d’une infirmière qui voudrait faire reconnaître ses compétences.

«Elle va bénéficier de formations d’appoint beaucoup plus flexibles. Il va y en avoir beaucoup plus. Elle va aussi bénéficier d’une aide financière de 500 $ par semaine. Elle va aussi profiter d’avoir un permis restrictif qui pourrait lui permettre de faire son travail sous certaines conditions ou de faire un travail qui est connexe à sa formation.»

Présente au côté du ministre, Gyslaine Desrosiers, présidente du Conseil interprofessionnel du Québec, a mentionné que le taux de décrochage était de 34 % parmi les immigrants souhaitant faire reconnaître leurs compétences. «Collectivement, on peut et on doit faire mieux.»