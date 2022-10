Immigration: Trudeau maintient sa position face aux demandes de Legault

OTTAWA — Le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a semblé maintenir la porte ferméeà double tour, mercredi, face aux demandes de son homologue québécois, François Legault, pour des pouvoirs accrus en immigration.

«On est là pour protéger le français au Québec et partout à travers le pays. On va continuer de travailler ensemble», a dit M. Trudeau en mêlée de presse avant de se rendre à une réunion du caucus libéral.

Une journaliste lui a demandé s’il était d’accord pour dire que la forte majorité remportée par M. Legault dans l’élection qui vient de se conclure lui conférait un plus grand rapport de force face à Ottawa.

Le premier ministre fédéral a aussitôt esquivé la question. «Sur l’immigration, il y a énormément de choses qu’on peut faire. On sait que l’immigration est une source de richesse et de croissance pour le Québec, a affirmé M. Trudeau. On va continuer d’être là pour assurer qu’il y ait plus d’immigration au Québec et on est très content de travailler avec le premier ministre.»

Or, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a fait campagne en insistant sur son engagement de garder le seuil de nouveaux arrivants que le Québec accueille chaque année à 50 000. Selon lui, la vitalité du français en dépend.

M. Legault milite aussi depuis des mois pour rapatrier plus de pouvoirs en immigration dans le giron provincial.

Pour ce faire, le premier ministre réélu a évoqué l’idée de tenir un référendum sectoriel sur l’immigration.

Actuellement, l’immigration est une compétence partagée entre Québec et Ottawa. L’idée de la consultation populaire serait de demander aux électeurs d’appuyer la démarche visant à ce que le Québec contrôle davantageson immigration.

La veille, le lieutenant pour le Québec du gouvernement Trudeau, Pablo Rodriguez, a soutenu que la province a selon luidéjà«tous les outils en main actuellement pour choisir la très grande majorité de ses immigrants».

À quand un sommet sur les transferts en santé?

Par ailleurs, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a évité de s’avancer sur une échéance pour lancer des négociations formelles avec le Québec et les autres provinces sur une hausse des transferts en santé.

Il s’est contenté de répondre qu’il a des contacts réguliers avec les ministres de la Santé des provinces et territoires. «On travaille sur les actions qu’on veut appuyer ensemble et les résultats qu’on veut atteindre. Et il y aura une discussion par la suite, même si elles commencent déjà à avoir lieu sur les moyens qu’on aura besoin d’utiliser pour atteindre ces résultats», a-t-il dit.

Les provinces et territoires font front commun depuis plusieurs années pour réclamer une hausse des transferts en santé qui ferait passer la contribution d’Ottawa de 22 % à 35 % des coûts. Pour le Québec, cela représenterait une hausse de 6 milliards $.