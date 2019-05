Immigration: Trump annonce des tarifs douaniers pour les produits mexicains

WASHINGTON — Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi l’imposition de tarifs douaniers de 5 pour cent sur les produits mexicains pour contraindre les autorités de ce pays à interrompre les flux migratoires.

La mesure entrera en vigueur le 10 juin. M. Trump a indiqué que ces droits pourraient être augmentés graduellement «jusqu’à ce que le problème de l’immigration illégale soit résolu».

M. Trump en a fait l’annonce par le truchement de son compte Twitter. Plus tôt, il avait averti des journalistes qu’il préparait «une déclaration importante», sa plus «importante» au sujet de la situation à la frontière du Mexique et des États-Unis.

Le président américain a accusé le gouvernement mexicain d’avoir échoué à sévir contre la masse de migrants provenant des pays de l’Amérique centrale comme le Honduras et l’El Salvador.

On ignore si cette annonce aura des conséquences sur le nouvel accord de libre-échange nord-américain.