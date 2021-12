Imminent «raz-de-marée» de variant Omicron en Grande-Bretagne, prévient Boris Johnson

LONDRES — Le premier ministre britannique Boris Johnson a averti dimanche que la Grande-Bretagne était confrontée à un imminent « raz-de-marée» d’infections dues au variant Omicron, et a annoncé une massive accélération des vaccinations de rappel pour renforcer les défenses immunitaires de la population.

Dans une déclaration télévisée, M. Johnson a déclaré que toute personne âgée de 18 ans et plus se verra proposer une troisième injection de vaccin d’ici la fin du mois de décembre, en réponse à l’«urgence» posée par le variant Omicron. L’objectif précédent était fixé à la fin janvier.

Il a indiqué que le nombre de cas de ce très virulent variant doublait tous les deux ou trois jours en Grande-Bretagne.

«Je crains qu’il soit maintenant clair que deux doses de vaccin ne suffisent tout simplement pas pour fournir le niveau de protection dont nous avons tous besoin, a-t-il affirmé. Mais la bonne nouvelle est que nos scientifiques sont convaincus qu’avec une troisième dose ― une dose de rappel ― nous pouvons tous hausser notre niveau de protection.»

Il a annoncé une «mission nationale» pour fournir des vaccins de rappel, avec des centres temporaires de vaccination et un soutien supplémentaire par des équipes de planificateurs militaires et des milliers de vaccinateurs bénévoles.

L’objectif du 31 décembre ne s’applique qu’à l’Angleterre. Les autres régions du Royaume-Uni – l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – devraient également accélérer leurs campagnes de vaccination.

La Health Security Agency du Royaume-Uni soutient que les vaccins existants semblent moins efficaces pour prévenir les infections symptomatiques chez les personnes exposées à Omicron, bien que les données préliminaires montrent que l’efficacité semble atteindre 70 % à 75 % après une troisième dose de vaccin.

Plus de 80 % des personnes âgées de 12 ans et plus en Grande-Bretagne ont reçu deux doses de vaccin et 40 % des adultes ont reçu trois doses.

Donner aux autres une dose de rappel au cours des trois prochaines semaines sera un énorme défi, nécessitant près d’un million de doses injectées par jour. M. Johnson a reconnu que de nombreuses procédures médicales de routine devraient être reportées pour atteindre cet objectif.

L’annonce de M. Johnson a eu lieu quelques heures après que le gouvernement a relevé le niveau officiel de menace des coronavirus du pays à cause du variant Omicron.

Les responsables britanniques prédisent que le nouveau venu remplacera probablement le variant Delta en tant que souche dominante au Royaume-Uni d’ici quelques jours.

Les inquiétudes concernant le variant ont conduit le gouvernement conservateur de M. Johnson à réintroduire des restrictions qui avaient été levées il y a près de six mois. Les masques doivent être portés dans la plupart des lieux intérieurs, les passeports vaccinaux doivent être présentés pour entrer dans les boîtes de nuit et les gens sont encouragés à travailler à domicile, si possible.

Cependant, de nombreux scientifiques disent que cela ne suffira probablement pas et appellent à des mesures plus strictes, auxquelles le gouvernement a jusqu’à présent résisté.

Des scientifiques d’Afrique du Sud, où Omicron a été identifié pour la première fois, disent que le variant pourrait provoquer une maladie moins grave que le Delta, mais avertissent qu’il est trop tôt pour en être certain.