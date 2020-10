Impasse dans les négociations au centre de distribution de Jean Coutu à Varennes

MONTRÉAL — C’est l’impasse dans les négociations entre le Groupe Jean Coutu et le syndicat qui représente les 680 travailleurs du centre de distribution de Varennes.

Un lock-out y a été décrété par l’employeur, il y a trois semaines, au lendemain d’une grève de 24 heures déclenchée par le syndicat, le 23 septembre.

Les deux parties s’accusent mutuellement d’être responsables de l’impasse dans les négociations.

L’employeur affirme que le syndicat a déposé des demandes démesurées, comme l’ajout d’une septième et d’une huitième semaine de vacances annuelles, en plus de demandes d’augmentations de salaire de l’ordre de 25 % sur quatre ans pour tous les employés de l’entrepôt, alors que ces travailleurs gagnent déjà de 4 $ à 8 $ l’heure de plus que chez les concurrents.

Le syndicat des travailleurs de l’entrepôt, rattaché à la Fédération du commerce, affiliée à la CSN, accuse de son côté l’employeur d’avoir quitté la table de négociation sans faire de contre-proposition et d’avoir ainsi causé une impasse. Il soutient qu’il a élaboré ses demandes en comparant les conditions de travail avec celles qui prévalent au centre de distribution chez Metro, dont Jean Coutu est une filiale.