Implantation de l’interdiction d’accès à des dirigeants des Gardiens de la révolution

OTTAWA — L’interdiction permanente de mettre les pieds au Canada pour environ 10 000 des plus hauts dirigeants du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a été décrétée.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, en a fait l’annonce lundi après-midi dans un point de presse virtuel en compagnie de son collègue à l’Immigration, Sean Fraser.

L’interdiction d’accès au pays est implantée par la désignation du régime iranien, y compris les responsables du CGRI, en vertu de la disposition la plus rigoureuse de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Le premier ministre Justin Trudeau avait signalé l’intention d’emprunter cette avenue en octobre dernier. Il avait souligné que cette mesure est utilisée seulement dans «les circonstances les plus graves contre des régimes ayant perpétré des crimes de guerre et des génocides, comme en Bosnie et au Rwanda».

Lundi, aucune liste exhaustive des noms de personnes visées n’accompagnait le communiqué de l’annonce d’implantation. On y précise toutefois que la liste inclut un large éventail de personnes ayant perpétré des crimes contre la personne contre des Iraniens et des personnes d’autres nationalités.

Ottawa énumère aussi de multiples catégories de responsables ciblées, comme des ambassadeurs, de hauts diplomates, des ministres et des membres du système de justice.