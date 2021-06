Important test électoral pour le premier ministre éthiopien

ADDIS ABABA, Éthiopie — Les Éthiopiens participaient lundi au plus important test électoral à ce jour pour le premier ministre Abiy Ahmed, même si la guerre et des problèmes logistiques empêcheront les votes d’être exprimés dans plus d’une centaine des 547 circonscriptions du pays.

Le scrutin, qui aurait dû se dérouler l’an dernier, se trouve au coeur des réformes entamées par M. Abiy, dont l’élection en 2018 semblait représenter une rupture avec des décennies de règne autoritaire et lui a valu le prix Nobel de la paix l’année suivante. Il a décrit ce vote comme «le premier essai au pays d’élections libres et justes».

Des longues files d’électeurs se sont formées dans la capitale, Addis Ababa, alors que la sécurité était renforcée dans le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique. Des véhicules militaires avaient été déployés stratégiquement à travers la ville. Plus de 37 millions d’Éthiopiens devraient voter.

On s’attend à ce que le Parti de la prospérité de M. Abiy, qui a vu le jour en 2019 en regroupant les membres de la coalition qui gouvernait précédemment le pays, resserre son emprise sur le pouvoir. Le parti qui remporte le plus de sièges au sein de la Chambre des représentants des peuples formera le prochain gouvernement.

Le parti de M. Abiy a enregistré 2432 candidats. Son plus proche rival, les Citoyens éthiopiens pour la justice sociale, en présentent 1385. Au total, ce sont 47 partis qui se disputent les sièges en jeu.

L’opposition éthiopienne accuse le parti au pouvoir de harcèlement, de manipulation et d’intimidation. Certains des principaux partis d’opposition ont décidé de boycotter le vote, notamment dans la région la plus peuplée du pays, l’Oromia. D’autres prétendent qu’on les a empêchés de faire campagne dans plusieurs secteurs.

La responsable électorale du pays, Birtukan Midekssa, a admis que des problèmes ont été constatés en certains endroits. Des observateurs auraient ainsi peiné à faire leur travail, une situation qu’elle a jugé «préoccupante». Les déplacements de certains candidats de l’opposition seraient aussi compliqués, «ce qui pourrait être problématique pour le processus électoral et son résultat, donc ça doit cesser immédiatement».

Mme Birtukan avait précédemment admis l’existence de «défis importants», tout en soulignant une participation sans précédent de l’opposition. «Je demande à la communauté internationale d’appuyer l’Éthiopie dans son voyage démocratique, tout stressant et imparfait soit-il», a-t-elle écrit dans le magazine The National Interest.

M. Abiy est dans la mire de la communauté internationale pour la violence qui dévaste la région du Tigré, dans le nord de l’Éthiopie. Les leaders aujourd’hui en fuite de la région s’étaient notamment opposés au report du scrutin, l’an dernier. On ne sait pas quand les électeurs des 38 circonscriptions du Tigré pourront voter.

Les leaders du Tigré, qui combattent les forces éthiopiennes et celles de l’Érythrée voisine, font état de nouveaux affrontements violents au cours des derniers jours. Des milliers de civils ont jusqu’à présent été tués et la faim commence à se faire sentir.

Des violences ethniques ont également fait des centaines de morts dans les régions d’Amhara, d’Oromia et de Benishangul-Gumuz au cours des derniers mois.

Les États-Unis ont dit être «très préoccupés par l’environnement» dans lequel le vote se déroulera. L’Union européenne a renoncé à en observer le déroulement après qu’on lui eut refusé la permission d’importer de l’équipement de communications.

L’Éthiopie a répliqué que la présence d’observateurs internationale n’est ni essentielle ni nécessaire pour confirmer la crédibilité du scrutin. Des observateurs de l’Union africaine seront toutefois sur le terrain.

Le secrétaire général des Nations unies a lui aussi souligné un environnement «difficile» et mis en garde contre des actes de violence.