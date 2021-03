Importante manifestation à Montréal contre les mesures sanitaires

MONTRÉAL — Des milliers de personnes ont manifesté samedi après-midi à Montréal contre les mesures sanitaires.

La foule nombreuse est majoritairement composée de familles et qui, de manière générale, ne cherche pas la confrontation avec les policiers, a constaté l’agent Manuel Couture, un porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal.

«Par contre, il y a quelques groupuscules qui confrontent les policiers et qui ne respectent pas les mesures sanitaires», a-t-il noté.

Les manifestants se sont rassemblés vers 12 h 30 à l’intersection de l’avenue McGill College et de la rue Sherbrooke, non loin des bureaux montréalais du premier ministre François Legault.

«Dès le départ, on a eu des policiers qui sont intervenus, qui ont procédé à des arrestations, qui ont donné des constats pour le non-respect des mesures sanitaires, a commenté l’agent Couture. On parle en majorité du port du masque et de la distanciation physique.»

Les manifestants ont ensuite commencé à zigzaguer dans les rues du centre-ville pendant de longues heures, forçant les policiers à interrompre la circulation.

La Société de transport de Montréal (STM) a indiqué que 14 lignes d’autobus ont été déroutées au centre-ville en raison de la manifestation.