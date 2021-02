Importantes chutes de neige et forts vents dans les provinces de l’Atlantique

HALIFAX — La majeure partie de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que le sud du Nouveau-Brunswick sont frappés par de fortes chutes de neige et des vents violents lundi matin, créant des conditions de voile blanc dans de nombreuses régions.

La tempête s’est déplacée d’ouest en est dans les Maritimes pendant la nuit et devrait poursuivre sa trajectoire vers le sud de Terre-Neuve plus tard dans la journée.

Environnement Canada a affiché des avertissements de tempête hivernale pour une grande partie de la côte Est.

La météorologue de l’agence, Samantha Roch, a déclaré que la Nouvelle-Écosse avait déjà reçu de 25 à 35 centimètres de neige à 4 heures du matin et qu’entre 10 et 15 centimètres supplémentaires étaient attendus dans les régions du centre et du nord de la province.

Elle a ajouté que l’est de la Nouvelle-Écosse et le Cap-Breton pouvaient s’attendre à 20 à 30 centimètres supplémentaires avant que la neige ne se dissipe en fin de matinée ou tôt dans l’après-midi.

L’Île-du-Prince-Édouard avait reçu environ 20 centimètres, et Mme Roch a indiqué que la province pouvait s’attendre à 10 centimètres de plus avant que la neige ne cesse de tomber en après-midi, tandis que le sud du Nouveau-Brunswick pouvait recevoir de cinq à dix centimètres de plus.

Avec de puissants vents soufflant de 60 à 90 km/h, Mme Roch a déclaré que la poudrerie réduisait la visibilité à presque zéro dans de nombreuses régions, créant des conditions de conduite dangereuses.

Les bureaux du gouvernement provincial en Nouvelle-Écosse devaient retarder leur ouverture jusqu’à midi, et la province a déclaré dans un communiqué de presse que la situation serait réévaluée en milieu de matinée.

La ville d’Halifax a interrompu les services de transport en commun à 19 h dimanche soir.