Impôts: recrutement de bénévoles pour aider les contribuables à faible revenu

MONTRÉAL — À l’approche de la saison des impôts, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec s’affairent toujours au recrutement des bénévoles et d’organismes communautaires prêts à offrir des «cliniques d’impôts gratuites» destinées aux contribuables à faible revenu.

L’an dernier, 165 000 Québécois ont bénéficié du Service d’aide en impôt, un programme administré conjointement par l’ARC et Revenu Québec. Ils se sont tournés vers 3700 bénévoles, répartis dans 540 organismes à travers de la province, pour remplir leur déclaration de revenus de 2018.

«On a besoin de renouveler notre bassin de bénévoles. Chaque année, on a de nouveaux bénévoles qui arrivent et d’autres qui s’en vont», explique Frédérick Fink, porte-parole de l’Agence du revenu du Canada en entrevue à La Presse canadienne.

«Encore une fois cette année, on lance un appel à tous, plus particulièrement dans certaines régions où l’on a des besoins un peu plus importants, notamment en Mauricie, en Gaspésie et sur la Côte-Nord», ajoute-t-il.

Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, on n’a pas besoin d’être un expert en comptabilité pour se porter bénévole.

«Tout ce qu’il faut, c’est d’avoir un peu de temps et de vouloir aider les gens de sa communauté. Par la suite, les deux agences, que ce soit l’Agence du revenu du Canada ou Revenu Québec, on va fournir la formation, le logiciel de préparation des déclarations et aussi une ligne téléphonique dédiée aux bénévoles pour qu’ils puissent poser leurs questions si jamais ils en ont», précise Frédérick Fink.

Les comptoirs du Service d’aide en impôt sont destinés aux particuliers qui ont un revenu annuel d’environ 25 000 $ et moins, et dont la déclaration est quand même simple à produire.

«Ce n’est pas pour les gens qui ont des revenus d’entreprise, qui sont des travailleurs autonomes ou qui auraient déclaré faillite, affirme M. Fink. Pour avoir les critères d’admissibilité, les gens peuvent se référer au site web revenuquebec.ca/benevoles .»

Les organismes bénévoles peuvent aussi y trouver leur compte et recevoir un coup de main à leur tour, s’ils sont admissibles à certains autres programmes.

«Absolument! Des organismes peuvent être admissibles au programme de dons d’ordinateurs de l’ARC pour les organismes participants au programme (…) Du côté de Revenu Québec, il y peut y avoir une subvention de 2$ par déclaration provinciale produite. Donc, les organismes pourraient être admissibles à cette subvention-là», souligne le porte-parole de l’ARC.

Il ajoute que pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site web de Revenu Québec.

«Sous l’onglet devenez bénévole, il y a un formulaire à remplir et ils vont pouvoir le soumettre directement sur la page de Revenu Québec. Par la suite, il y a un coordonnateur du programme qui va entrer en contact avec eux pour justement les jumeler avec un organisme communautaire.»