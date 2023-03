Impôts: Revenu Québec offre à nouveau son aide aux ménages à faible revenu

MONTRÉAL — Ce n’est pas parce que vous avez un revenu modeste ou trop faible pour payer de l’impôt que vous devriez négliger de remplir vos déclarations d’impôt, bien au contraire: c’est grâce aux renseignements qu’ils fournissent au fisc que les citoyens les plus démunis peuvent profiter des prestations et crédits d’impôt qui leur sont destinés.

En plus, ils ont accès aux outils que Revenu Québec met à la disposition des ménages à faible revenu, notamment pour aider ceux-ci à préparer leurs déclarations de revenus, non seulement au provincial, mais aussi au niveau fédéral.

L’an dernier, plus de 3000 bénévoles et 520 organismes sont venus prêter main-forte à quelque 165 540 personnes qui ont ainsi pu obtenir pas moins de 460,8 millions $ en remboursements, crédits et prestations provenant des deux ordres de gouvernement.

Pour être admissible à cette aide, une personne seule ne doit pas avoir un revenu dépassant 35 000 $ (45 000 $ pour un couple auquel s’ajoutent 2500 $ par personne à charge. Un couple avec deux enfants, par exemple, serait admissible si son revenu n’excède pas 50 000$).

Aussi, l’aide bénévole offre un niveau limité d’expertise de sorte que, pour y être admissible, les contribuables doivent avoir une situation fiscale qui ne présente pas de complications comme le fait d’être travailleur autonome avec des dépenses d’emploi par exemple. Autrement, le service est offert à ceux et celles qui ont des revenus d’emploi, de pension, de prestations diverses, de rentes, de pension alimentaire ou de bourse d’études, notamment.

Un soutien en ligne

Quant à ceux qui veulent remplir leurs déclarations de façon autonome, il existe des programmes pour faciliter cette tâche souvent ingrate, à commencer par la plateforme numérique justepourtous.ca de Revenu Québec, qui offre des réponses à la plupart des questions que peuvent avoir les contribuables.

Par exemple, elle peut expliquer comment bénéficier du crédit d’impôt pour solidarité, des crédits d’impôt relatifs à la prime au travail ou du programme Allocation-logement, notamment. Revenu Québec signale au passage que cette allocation a été bonifiée cette année: depuis le 1er octobre dernier, les ménages admissibles peuvent recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois selon leur situation.

Les particuliers à faible revenu peuvent aussi utiliser gratuitement certains des logiciels d’impôt autorisés par le gouvernement pour produire leur déclaration. Ces logiciels permettent de remplir automatiquement les déclarations à partir des renseignements que vous y entrez. La transmission en ligne permet ainsi d’obtenir un traitement plus rapide, en plus de limiter le risque d’erreur.

Cette année, la date limite pour la production de la déclaration de revenus est le 1er mai 2023.