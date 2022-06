Inauguration du Parc éolien Des cultures en Montérégie

SAINT-RÉMI, Qc — Un parc de six éoliennes a été officiellement inauguré lundi en Montérégie en présence de plusieurs élus et de représentants des Premières Nations.

Les six éoliennes du Parc éolien Des cultures sont érigées dans la portion sud des villes de Saint-Rémi et Saint-Michel, à quelques kilomètres de Kahnawake.

Le projet de 70 millions $ est le fruit du partenariat entre Kruger Énergie et Énergies durables Kahnawake.

Il devrait fournir de l’électricité à plus de 2500 foyers, et permettra la vente d’électricité renouvelable à Hydro-Québec.

On estime que les deux municipalités de la Montérégie et les propriétaires des terres sur lesquelles sont érigées les éoliennes bénéficieront de retombées économiques estimées à 15 millions $ sur 20 ans.

Lors d’une conférence de presse, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a qualifié le partenariat de Kruger Énergie et Énergies durables Kahnawake de «super projet dont tout le monde profite».

«C’est une question d’émancipation, de fierté et d’engagement dans sa communauté, on a tous droit à ça», a indiqué le ministre Julien.

C’est un projet qui respecte «l’esprit de la réconciliation», dont la «réconciliation économique», a indiqué le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard.

Un avis que partage le président d’Énergies durables Kahnawake, John Bud Morris, qui a souligné que le groupe de personnes derrière le projet «est composé de Québécois, de Canadiens anglais et de membres des Premières Nations». Il a de plus souligné que des pièces d’éoliennes proviennent de l’Espagne et qu’une partie du financement est assurée par une banque étrangère.

Le «contenu québécois» du projet est estimé à 60 %.

«Ce n’est pas seulement un projet économique, ça démontre ce qu’on peut accomplir ensemble. Pour moi, c’est ce à quoi ressemble la réconciliation», a ajouté John Bud Morris.

Énergies Durables Kahnawke a été fondée en 2010 en tant que filiale de la Commission de développement économique de Kahnawake.

Sa mission est «d’aider à répondre à la demande énergétique en développant des projets d’énergie renouvelable qui respectent la nature, réduisent notre empreinte énergétique collective et génèrent des revenus».