Incendie: 2 personnes retrouvées mortes dans une résidence de Val-des-Monts

Deux personnes ont été retrouvées mortes dans une résidence de la rue Mercier à Val-des-Monts en Outaouais après un incendie dimanche.

Le service d’incendie a répondu à l’appel vers 15 h30.

La Sûreté du Québec (SQ) n’était pas en mesure de divulguer des informations concernant les victimes et la SQ ne pouvait pas non plus confirmer que l’incendie avait causé la mort des deux victimes.

L’unité des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec a ouvert une enquête en collaboration avec le service de police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.