Incendie à Clermont, dans Charlevoix: deux personnes sont encore manquantes

CLERMONT, Qc — La Sûreté du Québec (SQ) et les pompiers du Service d’incendie de Clermont, dans Charlevoix, sont toujours à la recherche jeudi matin de deux personnes qui manquent à l’appel depuis qu’un très violent incendie a détruit une maison unifamiliale de la municipalité, mercredi.

Il s’agit de deux hommes, l’un âgé d’une vingtaine d’années et l’autre dans la quarantaine.

Le lieu de l’incendie est sur la rue des 21 à Clermont, une localité d’environ trois milliers d’habitant située à quelques kilomètres au nord de La Malbaie. Les vérifications se poursuivent sur place et ailleurs pour localiser les deux hommes.

Des techniciens en scène d’incendie de la Sûreté du Québec analysent la scène. Ils prendront les mesures nécessaires pour accéder aux décombres de façon sécuritaire.

Le bâtiment incendié est voisin d’une maison érigée il y a près de 200 ans et qui, selon la Société d’histoire de Charlevoix, a déjà été habitée par Alexis Lapointe, dit le Trotteur, une personne appartenant au folklore de Charlevoix. On dit qu’il était l’un des coureurs les plus rapides de son époque.

Alexis Lapointe dit le Trotteur est mort en 1924. Sa dépouille repose au cimetière de Clermont.