Incendie à Québec jeudi: 4 personnes d’une même famille transportées à l’hôpital

QUÉBEC — Quatre personnes d’une même famille ont été transportées à l’hôpital en milieu de nuit, jeudi, ayant été incommodées par de l’inhalation de fumée pendant l’incendie survenu dans un immeuble résidentiel du secteur Duberger-Les Saules, à Québec.

Quatre familles ont été évacuées en raison du sinistre qui a éclaté peu après 3h00 dans l’immeuble du boulevard Masson en raison d’un problème de chauffage, semble-t-il. Les pompiers croient que le feu a pris naissance dans du mobilier au salon de l’un des appartements.

L’évacuation de l’édifice avait déjà débutée à leur arrivée. Peu après, des agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont pris en charge les évacués et ont érigé un périmètre de sécurité.

L’assistance de la Croix-Rouge canadienne a aussi été demandée.

Le Commissariat aux incendies s’est déplacé sur les lieux et a pris en charge la scène afin de confirmer les causes et circonstances de l’incendie.

Étant donné l’hypothèse avancée par les pompiers pour expliquer la cause de l’incendie, le SPVQ invite la population à prendre au sérieux les conseils de sécurité en lien avec les appareils de chauffage. Il demande aux gens de s’assurer que l’intérieur des plinthes électriques soit vide de tout objet et qu’aucun objet inflammable ne soit susceptible de tomber par accident sur un appareil de chauffage.