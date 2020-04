Incendie à Roberval: un bébé trouvé mort dans les décombres

ROBERVAL, Qc — Un bébé âgé de quelques mois à peine a perdu la vie dans un incendie à Roberval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Sûreté du Québec rapporte que le brasier a été signalé vers 11h, en avant-midi dimanche.

Les flammes ont dévoré l’immeuble de la rue Tremblay, qui comptait six logements.

Une quinzaine de résidants ont été évacués et le bâtiment est maintenant une perte totale, indique la sergente Marie-Michèle Moore de la Sûreté du Québec.

«Une fois l’incendie maîtrisé, il y a un bébé qui a malheureusement été découvert dans les décombres», rapporte la porte-parole policière.

Le poupon, qui avait moins d’un an, devra être identifié par un coroner.

Les résidants forcés d’abandonner leur logement ont tous été conduits à l’hôpital, certains ayant été blessés ou incommodés par la fumée. Les policiers ne craignent toutefois pas pour leur vie.

Personne ne manquerait à l’appel.

Des enquêteurs en identité judiciaire et des techniciens en scène d’incendie de la Sûreté du Québec doivent se rendre sur place lundi pour faire la lumière sur les causes et circonstances de ce drame.

«Compte tenu qu’il y a eu un décès, l’enquête va être menée par le Service des enquêtes pour les crimes majeurs», précise la sergente Moore.