Incendie à Trois-Rivières: un corps est retrouvé au sous-sol

TROIS-RIVIÈRES, Qc — Un corps a été retrouvé au sous-sol d’un bâtiment ayant été la proie des flammes à Trois-Rivières, jeudi, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Les pompiers avaient reçu un appel pour un incendie sur la rue Dorval, vers 11h45.

L’appel mentionnait qu’il y avait possibilité d’une personne coincée à l’intérieur.

Les pompiers ont tenté d’entrer rapidement, mais vu la densité de la fumée, ils ont dû préalablement procéder à l’extinction du brasier, qui était localisé au sous-sol, avant de pouvoir procéder aux vérifications, a indiqué la police de Trois-Rivières.

Ils ont par la suite découvert un corps inerte au sous-sol de l’immeuble.

Dans les instants suivants, les enquêteurs de la police de Trois-Rivières ont pris en charge l’enquête. Ils ont fait l’expertise de la scène et ont rencontré des témoins afin de tenter d’éclaircir les causes et les circonstances entourant l’incendie.

Toutes les hypothèses sont présentement analysées, a affirmé la police par communiqué.

L’identité de la victime n’est pas confirmée.

En ce qui concerne les dommages au bâtiment, l’intervention rapide des pompiers aura permis d’éviter une propagation majeure, a-t-on indiqué.