Incendie criminel à Montréal: un blessé grave et une femme arrêtée

MONTRÉAL — Un homme se trouve dans un état critique après un incendie d’origine criminelle à Montréal. Le feu s’est déclaré vendredi en milieu de journée dans un bâtiment du quartier Côte-des-Neiges, à l’intersection du chemin Queen-Mary et de l’avenue de Westbury.

Plus tard en après-midi, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confié l’enquête à sa section des incendies criminels. Une femme de 43 ans a été arrêtée non loin du lieu du sinistre et sera rencontrée pour connaître son implication, a précisé un porte-parole du SPVM, Jean-Pierre Brabant.

Un homme de 33 ans, retrouvé inconscient, a été transporté en centre hospitalier où il repose dans un état critique, mais stable. Une autre victime, un homme de 56 ans, est hors de danger.

L’incendie a été maîtrisé par les pompiers peu avant 14 h, mais le feu, la fumée et l’eau ont causé de nombreux dommages dans ce secteur résidentiel et commercial.