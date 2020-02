Incendie dans un entrepôt de pneus à Drummondville

DRUMMONDVILLE, Qc — Un incendie majeur s’est déclaré dans un bâtiment où sont entreposés des pneus, vendredi, à Drummondville.

Urgence-Environnement est sur place. Le laboratoire mobile TAGA (analyseur de gaz atmosphérique) devait aussi être mis à contribution.

À la suite de l’incendie sur la rue Saint-Damien dans le quartier Saint-Joseph, l’Organisation municipale de sécurité civile de Drummondville (OMSCD) recommandait vendredi, à titre préventif, aux résidants dans le secteur de «demeurer confinés dans leur domicile en raison de la qualité de l’air qui pourrait être incommodante».

La recommandation touche les résidants du secteur compris entre le boulevard Saint-Joseph, la rue Vassal, la rue Lafontaine et la rue du Moulin.

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a dit suivre la situation de près et s’assurer, avec ses partenaires, «que toutes les mesures requises pour la sécurité de la population et la protection de l’environnement sont prises».

L’incendie s’est déclaré au commerce Le Géant du pneu, selon des images de «L’Express» de Drummondville, montrant les pompiers combattant des flammes d’une grande intensité.