Incendie dans une résidence à Matane: décès d’un homme et d’une femme

QUÉBEC — Deux personnes ont péri samedi matin dans un incendie à Matane, dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Les flammes ont pris naissance vers 5 h dans une résidence située sur le Chemin des Sous Bois à Matane. À l’arrivée des services d’urgence, ceux-ci ont porté secours à deux personnes qui ont été grièvement blessées. Il s’agit d’un homme et d’une femme qui ont été transportés à l’hôpital, où ils ont malheureusement succombé à leurs blessures.

Les pompiers ont transféré l’enquête à la Sûreté du Québec (SQ) puisqu’il s’agit d’un incendie mortel, a confirmé la sergente Hélène Nepton.

Des enquêteurs et techniciens en scène d’incendie de la SQ ont été appelés sur les lieux pour amorcer l’enquête. Leur travail complétera ainsi l’enquête du coroner pour déterminer les causes et circonstances entourant ces décès.