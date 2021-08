Incendie de forêt: des milliers de personnes évacuées en France

PARIS — Des milliers de personnes ont été évacuées de leur maison ou résidence de vacances près de la Côte d’Azur alors que les pompiers luttaient contre un incendie qui sévissait dans les forêts environnantes mardi, le plus récent de plusieurs incendies de forêt qui ont balayé la région méditerranéenne.

Au moins 22 personnes ont souffert d’inhalation de fumée ou de blessures mineures liées à l’incendie qui a débuté lundi soir à environ 40 kilomètres à l’intérieur des terres de la station balnéaire de Saint-Tropez, selon le haut responsable du gouvernement de la région du Var. L’étendue des dégâts n’était pas claire et l’incendie faisait toujours rage mardi matin.

Alimenté par de puissants vents saisonniers venant de la mer Méditerranée, l’incendie a jusqu’ici consumé quelque 5000 hectares de forêt, selon l’administration régionale du Var.

Quelque 6000 personnes ont été évacuées des habitations et d’une dizaine de campings de la région pittoresque prisée des vacanciers, tandis que d’autres ont été confinés dans un centre de vacances pour les salariés d’Air France.

Appuyés par des jets d’eau et des hélicoptères, plus de 900 pompiers ont œuvré mardi pour contenir l’incendie, a indiqué le porte-parole des services de sécurité civile, Alexandre Jouassard. Les autorités locales ont fermé des routes et bloqué l’accès aux forêts de la région, et ont appelé à la prudence.

De telles conditions météorologiques extrêmes devraient se produire plus fréquemment à mesure que la planète se réchauffe. Les climatologues affirment qu’il ne fait aucun doute que les changements climatiques attribuables à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel sont à l’origine d’événements extrêmes, tels que des vagues de chaleur, des sécheresses, des incendies de forêt, des inondations et des tempêtes.

Une chaleur intense et des incendies de forêt ont également frappé des pays du sud de l’Europe et de l’Afrique du Nord ces dernières semaines, les flammes ayant tué au moins 75 personnes en Algérie et 16 en Turquie.

En Grèce, mardi, des centaines de pompiers soutenus par des avions bombardiers d’eau luttaient contre un grand incendie de forêt qui a conduit à l’évacuation d’une maison de soins et de plusieurs villages au nord-ouest d’Athènes.

Des centaines d’incendies de forêt ont brûlé à travers la Grèce ce mois-ci, alimentés par la vague de chaleur la plus longue et la plus grave du pays depuis des décennies, qui a laissé ses forêts et ses broussailles à sec. L’Italie a également enregistré plusieurs décès liés aux incendies.

Mardi également, les pompiers israéliens ont travaillé pendant une troisième journée consécutive pour contenir un incendie qui a consumé une large bande de forêts à l’ouest de Jérusalem et menacé plusieurs communautés.

L’aggravation de la sécheresse et de la chaleur – liée aux changements climatiques – a également alimenté des incendies de forêt cet été dans l’ouest des États-Unis et dans la région nord de la Sibérie en Russie.