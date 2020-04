Incendie mardi matin à Gatineau: personne toujours manquante 24 heures plus tard

GATINEAU, Qc — La police semble être sans nouvelles depuis plus de 24 heures d’une personne qui a été portée manquante lors d’un grave incendie survenu dans une résidence privée de l’ouest de Gatineau, tôt mardi matin.

Le sinistre s’est produit en milieu de nuit dans une maison du chemin Klock, dans le secteur d’Aylmer. Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Gatineau ont maîtrisé les flammes.

L’assistance médicale de la Coopérative des paramédics de l’Outaouais a été nécessaire pour vérifier l’état d’un autre résident.

L’enquête visant à établir les causes et les circonstances de l’incendie a peu après été transférée au Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG). Des enquêteurs du SPVG et des policiers du service d’identité judiciaire ont procédé à des recherches d’une personne manquante; depuis, la police n’a rien dit de neuf sur ces recherches.

Déjà mardi, le SPVG avait déclaré que les procédures opérationnelles pour ce type d’enquête étaient complexes et qu’un certain temps était nécessaire pour analyser complètement la scène.