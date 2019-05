Incendie mortel dans le nord de l’Ontario: l’enquête se poursuit

KITCHENUHMAYKOOSIB INNINUWUG, Ont. — Les autorités tentent toujours de déterminer les causes de l’incendie qui a vu périr jeudi une mère et quatre de ses jeunes enfants sur le territoire d’une Première Nation du nord de l’Ontario.

Le chef de la Première Nation Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, Donny Morris, a dit dimanche que l’enquête suivait son cours.

Il a ajouté que les corps des victimes devraient être transportés dimanche soir ou lundi à Toronto pour y être formellement identifiés.

L’incendie s’est déclenché jeudi matin dans cette collectivité située à environ 600 km au nord de Thunder Bay.

M. Morris a fait savoir que les quelque 1000 résidants ont été «très bouleversés» par la tragédie. Selon lui, la population reçoit un «grand» soutien de tous les ordres de gouvernement. La Première Nation reçoit de l’argent, des vivres. Des ressources humaines se dirigent vers l’endroit.

«Il s’agit pour moi d’un événement très tragique en raison du nombre de familles impliquées qui sont bouleversées», a-t-il déclaré. Lui-même connaissait cette famille.

«Je suis heureux du soutien que l’on reçoit des collectivités environnantes», a-t-il ajouté.

Les victimes sont une mère célibataire et quatre de ses enfants âgés respectivement de six, sept, neuf et douze ans.

M. Morris a aussi indiqué qu’une des filles était absente pour des raisons médicales au moment de la tragédie. Elle est revenue et «la nouvelle l’a durement affectée».

Le mauvais temps nuit à l’enquête, a souligné M. Morris.

«Présentement, nous subissons un blizzard. Cela complique l’enquête.»