Incendies à Hawaï: au moins six morts sur l’île de Maui

KAHULUI, Hawaï — Au moins six personnes sont mortes et des dizaines d’autres ont été blessées en raison d’incendies qui ravagent le cœur de l’île hawaïenne de Maui, réduisant en cendres une grande partie d’une ville historique et forçant les gens à sauter dans l’océan pour fuir les flammes.

Les incendies ont continué à brûler mercredi après-midi, alimentés par les vents violents de l’ouragan Dora qui est passé bien au sud des îles hawaïennes. Les autorités craignent que le bilan ne s’alourdisse.

Les vents ayant quelque peu diminué, certains avions ont repris leurs vols, ce qui a permis aux pilotes de voir l’étendue de la dévastation. Des vidéos aériennes prises sur la côte de Lahaina ont montré des dizaines de maisons et de commerces rasés, y compris sur Front Street, où les touristes se rassemblaient pour faire leurs courses et se restaurer.

«C’est terrifiant. Je vole ici depuis 52 ans et je n’ai jamais rien vu de tel», a témoigné Richard Olsten, pilote d’hélicoptère pour une compagnie d’excursion.

La gouverneure par intérim, Sylvia Luke, a déclaré que les flammes avaient «anéanti des communautés» et a exhorté les voyageurs à rester à l’écart.

La cause exacte du brasier n’a pas pu être déterminée, mais un certain nombre de facteurs, notamment des vents violents, une faible humidité et une végétation sèche, y ont probablement contribué, selon Kenneth Hara, adjudant général du département de la défense de l’État d’Hawaï.

Les experts ont également indiqué que le changement climatique augmentait la probabilité d’une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes.

La conflagration alimentée par le vent a balayé la zone à une vitesse et une férocité alarmantes, brûlant les intersections et franchissant les bâtiments en bois du centre-ville de Lahaina, qui date des années 1700 et figure sur le Registre national des lieux historiques.

Les équipes de Maui luttaient contre de multiples incendies concentrés dans deux zones: la destination touristique de la côte ouest et une région montagneuse à l’intérieur des terres.

Le service météorologique des États-Unis a déclaré que l’ouragan Dora, qui passait au sud de la chaîne d’îles à une distance de sécurité de 805 kilomètres, était en partie responsable des rafales de plus de 97 km/h qui ont coupé le courant, ébranlé les maisons et cloué au sol les hélicoptères de lutte contre les incendies.

Les garde-côtes ont secouru mardi 14 personnes, dont deux enfants, qui s’étaient réfugiées dans l’océan pour échapper à l’incendie et à la présence de fumée, a mentionné le comté dans un communiqué.

Les incendies ont tué six personnes à Maui, mais les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent et le nombre de victimes pourrait augmenter, d’après le maire du comté de Maui, Richard Bissen Jr.

Six patients ont été transportés par avion de Maui à l’île d’Oahu dans la nuit de mardi à mercredi, a affirmé Speedy Bailey, directeur régional de Hawaii Life Flight, une société d’ambulance aérienne. Trois d’entre eux souffraient de brûlures graves et ont été transportés à l’unité des grands brûlés du Straub Medical Center.

Les autres ont été transportés dans d’autres hôpitaux d’Honolulu. Au moins 20 patients ont été transportés au Maui Memorial Medical Center.

Les autorités ont déclaré plus tôt mercredi qu’un pompier de Maui avait été hospitalisé dans un état stable après avoir inhalé de la fumée.

Le président des États-Unis Joe Biden a déclaré dans un communiqué mercredi soir qu’il avait ordonné à «toutes les ressources fédérales disponibles» de venir en aide à Hawaï. Le président a indiqué que la Garde côtière et la marine soutenaient les efforts d’intervention et de sauvetage, tandis que les marines fournissaient des hélicoptères Black Hawk pour lutter contre les incendies.

Il n’y a pas de décompte disponible pour le nombre de structures qui ont brûlé ou le nombre de personnes qui ont été évacuées, mais les autorités ont déclaré qu’il y avait quatre abris ouverts et que plus de 1000 personnes se trouvaient dans le plus grand d’entre eux.

L’aéroport de Kahului, le principal aéroport de Maui, accueillait 2000 voyageurs dont les vols ont été annulés ou qui sont arrivés récemment sur l’île, selon le comté. Les autorités préparaient le Hawaii Convention Center d’Honolulu à accueillir jusqu’à 4000 touristes et habitants déplacés.

– Avec Sinco Kelleher à Honolulu et Beatrice Dupuy à New York