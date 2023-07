Incendies de forêt: l’aide internationale pourrait devenir plus difficile à obtenir

OTTAWA — Étant donné que la fréquence des incendies de forêt devrait s’intensifier partout dans le monde, il pourrait être de plus en plus difficile pour les pays comme le Canada de compter sur l’aide étrangère, prévient le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

«Historiquement, généralement, (…) il y avait rarement des feux partout en même temps et donc on pouvait s’entraider les uns les autres», a-t-il dit jeudi en point de presse, notant que la situation semble changer.

Il a relevé que des records de chaleur touchent bien des pays. «Et donc l’avenir risque d’être un avenir où il va y avoir de plus en plus de ces catastrophes-là, notamment des feux de forêt, a soutenu le ministre. Ça veut dire que ça deviendra peut-être plus difficile de compter sur l’aide de nos partenaires parce qu’ils seront eux-mêmes pris avec des feux de forêt importants.»

M. Guilbeault a assuré que le Canada se prépare à être mieux outillé pour lutter contre les incendies de forêt, alors que l’année 2023 est une année record en termes d’hectares brûlés.

Il a souligné que le gouvernement de Justin Trudeau a effectué des investissements visant à faire l’acquisition de matériel et à former du personnel.

Cette année, la France, le Portugal, l’Afrique du Sud, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont tous prêté des ressources pour venir en aide au Canada.

Jeudi, Ottawa dénombrait 885 incendies de forêt actifs à travers le pays dont 600 brasiers non maîtrisés.

La situation est particulièrement critique en Colombie-Britannique, où plus de 350 feux font rage. L’incendie de Donnie Creek a battu le record du feu ayant ravagé la plus grande superficie à lui seul avec 5831 km2 brûlés, a indiqué le député de West Vancouver, Patrick Weiler.

«À titre de référence, c’est plus grand que la province de l’Île-du-Prince-Édouard en entier», a-t-il dit.

Au Québec, la situation est particulièrement préoccupante dans le Nord-du-Québec, notamment pour les communautés cries de Wemindji, de Waskaganish et d’Eastmain, situées à la Baie-James, qui se sont retrouvées isolées en raison de fermetures de routes.

M. Guilbeault a mentionné que la route Billy-Diamond a été ouverte à nouveau. Il a ajouté que des mesures avaient été prises et continuaient de l’être pour assurer un approvisionnement des communautés touchées.