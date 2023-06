L’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec les plus touchés par les feux de forêt

MONTRÉAL — La majorité des feux de forêt sont contenus sur le territoire de la Côte-Nord, mais la situation demeure préoccupante en Abitibi-Témiscamingue et sur le Nord-du-Québec, a annoncé le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, samedi matin, en rappelant que «la bataille n’est pas gagnée».

Le ministre a indiqué en conférence de presse que la situation «va rester compliquée» jusqu’à lundi, et que les citoyens évacués ne peuvent pas s’attendre à retrouver leur domicile au moins avant mardi.

«On devrait avoir de la pluie sur ces territoires, plus au centre, plus au nord et plus à l’ouest du Québec, qui devrait nous donner un petit coup de main, on le souhaite, pour être capable par la suite d’avoir un processus de réintégration pour ces gens qui ont dû quitter leurs maisons», a déclaré M. Bonnardel.

Le feu qui se situe au sud-est de Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie, est celui qui préoccupe le plus les autorités samedi, a aussi indiqué le ministre.

«C’est certainement le feu le plus important sur le territoire du Québec présentement», a-t-il dit, précisant qu’il a une «superficie énorme». Ce feu est stable, et se situe à environ deux kilomètres de l’usine Nordic Kraft, et à cinq kilomètres de la municipalité de Lebel-sur-Quévillon.

Un second feu se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord de la municipalité, mais il préoccupe moins les autorités.

Le feu qui «entoure ou presque» Normétal, en Abitibi-Témiscamingue, est également surveillé de près par les autorités, a déclaré le ministre de la Sécurité publique.

«Toutes nos équipes sont sur le terrain, camions-citernes, renforts du côté du Nouveau-Brunswick, pour nous donner un coup de main intense pour nous assurer de sauver la communauté de Nordmétal», a affirmé M. Bonnardel.

Quelque 133 feux de forêt, dont 12 en zone nordique, sont actifs samedi matin, selon les données de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Le ministre a précisé que 37 de ces feux sont actuellement combattus.

L’arrivée d’une centaine de pompiers français et d’une cinquantaine d’autres du Nouveau-Brunswick, qui sont tous déployés ou sur le point de l’être, vient aussi donner un sérieux coup de main dans ce combat contre les éléments. Samedi matin, 861 pompiers venant de l’extérieur étaient sur le terrain pour venir en aide aux combattants québécois, a indiqué M. Bonnardel.

Environ 300 autres pompiers forestiers venant des États-Unis, du Portugal et d’Espagne sont attendus en début de semaine prochaine.

Un total de 948 740 hectares de forêt ont déjà été affectés par les incendies cette année au Québec, selon la SOPFEU. En date de samedi, 13 810 personnes sont évacuées en raison des feux de la forêt sur le territoire du Québec, a rapporté M. Bonnardel.

Québec a d’ailleurs annoncé que les citoyens qui ont dû évacuer leur résidence en raison des incendies de forêt recevront une compensation de 1500 $, quelle que soit la durée de leur évacuation.