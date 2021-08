Incendies de forêts en C.-B.: un peu de pluie avant le retour des grandes chaleurs

VANCOUVER — La carte des incendies de forêt en Colombie-Britannique montre un risque d’incendie «faible» à «modéré» dans une grande partie de la province, après un week-end pluvieux, mais le risque «extrême» devrait réapparaître rapidement avec l’arrivée d’une autre vague de chaleur.

Le ministère des Forêts indique qu’environ 270 brasiers brûlaient encore lundi, la plupart dans le sud de la région «intérieure», mais seulement huit incendies ont été déclenchés au cours des deux derniers jours.

L’un des plus préoccupants demeure l’incendie du lac White Rock, entre Kamloops et le lac Okanagan, qui a brûlé jusqu’ici près de 560 kilomètres carrés, détruit des propriétés à l’est de Kamloops et forcé des milliers de personnes à quitter leur résidence.

L’agence provinciale de protection des forêts contre le feu a indiqué qu’elle tentait de barrer la route à ce brasier par le sud. Cet incendie fait rage dans l’une des deux régions qui sont toujours classées à risque «élevé» ou «extrême», mais un week-end humide a réduit le risque que les braises traversent par les airs le lac Okanagan. L’alerte d’évacuation a donc été levée pour les habitants de Vernon, mais les ordres ou les alertes dans trois districts régionaux, deux villages et deux communautés autochtones étaient toujours en vigueur.

Le maire de Chase, un village menacé par le flanc nord de cet incendie, a déclaré dans un communiqué que des rafales de vent étaient attendues dans la région lundi. Un porte-parole de l’agence de protection des forêts contre le feu a indiqué que les prévisions météorologiques cette semaine pourraient signifier le retour d’une forte activité.

Le gouvernement précise que près de 6600 propriétés demeurent visées par un ordre d’évacuation en Colombie-Britannique, tandis que les résidents de plus de 32 000 propriétés ont été informés d’être prêts à partir rapidement.

L’agence provinciale n’envisage pas de recourir à l’«allumage contrôlé» pour lutter contre l’incendie de White Rock Lake, qui n’est toujours pas maîtrisé.