Incendies: de la pluie et des éclairs prévus en Colombie-Britannique

Les pompiers du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique continuent de lutter contre plusieurs incendies de forêt importants, même si du temps plus frais et plus humide est prévu dans la région.

Le BC Wildfire Service affirme que 120 pompiers forestiers et 105 pompiers de structures sont déployés pour lutter contre l’incendie de Bush Creek East, dans la région de Shuswap, tandis qu’une épaisse fumée dans la région continue d’empêcher l’utilisation de bombardiers d’eau pour combattre les flammes.

Le district régional de Columbia Shuswap a confirmé mardi que l’incendie avait forcé l’évacuation de 11 000 personnes et détruit des bâtiments tels que la caserne de pompiers de Scotch Creek.

Environnement Canada avait diffusé une veille d’orages violents pour la région mardi soir, annonçant de possibles fortes averses ainsi que des éclairs pendant la nuit.

Les prévisions prévoient que la pluie pourrait continuer plus tard dans la journée de mercredi, avec une température maximale de 18 degrés Celsius et une probabilité de 70 pour cent d’averses dans l’après-midi jusqu’en début de soirée pour des communautés comme Salmon Arm.

Le temps pluvieux devrait cependant s’accompagner d’éclairs possibles et de rafales vers le nord pouvant atteindre 50 kilomètres par heure.

De la pluie est également attendue mercredi à Kelowna, avec 60 % de chances d’averses. Cela pourrait aider les pompiers à lutter contre l’incendie de McDougall Creek, près de la ville, tandis que la province a levé les restrictions de voyage vers la plupart des communautés du sud de l’intérieur, à l’exception de West Kelowna.