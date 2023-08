Incendies: la PM des T-N-O ne cache pas sa colère avant sa rencontre avec Trudeau

YELLOWKNIFE — Le premier ministre Justin Trudeau doit rencontrer samedi son homologue des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, à Edmonton, pour faire le point sur les feux de forêt qui ont forcé l’évacuation des deux tiers de la population de ce territoire.

Mme Cochrane a déclaré vendredi aux journalistes à Calgary qu’elle était fâchée que la région ravagée par les feux de forêt n’ait pas les mêmes services que le Sud, et elle a appelé les Canadiens à faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il agisse.

La première ministre des Territoires du Nord-Ouest soutient qu’elle demande depuis des années au gouvernement fédéral d’aider le territoire à développer les routes et les technologies de communication nécessaires pour assurer la sécurité des gens, alors que le territoire voit plus d’incendies et d’autres impacts des changements climatiques.

Les incendies de forêt se sont propagés plus près du carrefour de transport de Hay River vendredi, forçant les équipes à se retirer et les travailleurs non essentiels à fuir.

«Des températures extrêmement élevées et de forts vents du sud-ouest ont provoqué une explosion qui a accablé les pompiers déjà débordés à l’extrémité nord de l’incendie», a déclaré l’agente d’information sur les incendies Jessica Davey-Quantick aux journalistes lors d’une conférence téléphonique vendredi soir.

«Il y a actuellement un front de flamme de plusieurs kilomètres de large qui se déplace parallèlement à la route vers Hay River», a-t-elle indiqué.

Mme Davey-Quantick a expliqué que l’incendie était rendu à sept kilomètres de distance des pompiers protégeant la ville et qu’il a probablement continué d’avancer.

«Les équipes de lutte contre les feux de forêt et les aéronefs ont été déplacés vers une zone sécuritaire», a-t-elle souligné. «Aucun pompier n’est parti pour le moment. Toutefois, le personnel non essentiel est évacué pour sa propre sécurité»

Hay River, situé à l’extrémité sud du grand lac des Esclaves est un important point de transport et de transbordement des marchandises dans les Territoires du Nord-Ouest.

C’est l’une des nombreuses collectivités, y compris la capitale territoriale de Yellowknife, qui ont ordonné aux résidents de partir alors que la vaste région lutte contre 239 incendies actifs.

Environ les deux tiers des 45 000 personnes qui habitent dans les Territoires du Nord-Ouest se sont réfugiés dans des centres d’évacuation, des terrains de camping et des hôtels aussi loin qu’à Calgary et Winnipeg.

Une semaine s’est écoulée depuis que les résidents de Yellowknife ont reçu l’ordre de partir, alors que le feu de forêt à proximité a été repoussé à 15 kilomètres des limites de la ville.

La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a déclaré qu’il n’y avait toujours pas d’échéancier pour le retour des personnes évacuées.

Elle a dit que, lorsqu’ils le feront, il s’agira d’une approche progressive pour s’assurer que les résidents ont accès à des services essentiels comme l’eau potable, la nourriture dans des magasins et des soins hospitaliers.

«Lorsque nous reviendrons, nous ne reviendrons pas tous en même temps», a déclaré Mme Alty lors de la conférence téléphonique. «Il faudra un peu de temps pour nous assurer que nous sommes prêts à soutenir une ville de 20 000 habitants à nouveau.»

L’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest travaille à élaborer des programmes d’aide aux personnes évacuées et se réunira lundi pour approuver les crédits pour le budget des incendies.

«Notre budget de lutte contre les incendies est généralement inférieur à 20 millions $ et il est probablement quatre ou cinq fois plus élevé à l’heure actuelle», a déclaré la ministre des Finances des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Wawzonek.

De passage dans la région de l’Okanagan, en Colombie-Britannique vendredi, un autre endroit affecté par les feux de forêt, le premier ministre Justin Trudeau s’est fait demander en point de presse si les autorités fédérales avaient laissé tomber les Territoires du Nord-Ouest en raison de lacunes en matière d’infrastructure.

Il a répondu que cela faisait «partie des réflexions» qui auraient lieu sur les incendies et les leçons à tirer.

M. Trudeau a fait remarquer que l’incendie n’avait pas atteint la capitale, Yellowknife.