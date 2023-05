Incendies: la situation demeure préoccupante en Alberta, moins en Saskatchewan

La situation des incendies de forêt continue d’être préoccupante en Alberta, mais moins en Saskatchewan, tandis que la menace d’inondations s’est amoindrie en Colombie-Britannique.

En Alberta, plus de 40 structures, principalement des maisons, ont été perdues dans la Nation crie de Little Red River, qui comprend trois communautés du nord de la province.

Darryel Sowan, le coordonnateur des communications pour la gestion des urgences, a déclaré que quelque 3700 personnes avaient quitté la zone rapidement après la mise en place de l’ordre d’évacuation.

Il n’y a pas de route dans la communauté, donc les gens ont dû utiliser des bateaux, tandis que les personnes à haut risque ont été évacuées par avion.

Le chef Conroy Sewepagaham a écrit lundi sur les réseaux sociaux que les responsables prévoyaient faire une évaluation complète de la communauté.

Ils utiliseront des images aériennes pour essayer de voir quelles maisons ont été endommagées ou détruites, a-t-il ajouté.

La première ministre albertaine, Danielle Smith, doit s’entretenir lundi avec son homologue fédéral, Justin Trudeau, pour discuter d’une éventuelle aide face aux incendies qui font rage dans la province.

Mme Smith doit aussi fournir une mise à jour de la situation avec les services d’urgence plus tard en après-midi.

Environ 29 000 personnes ont reçu l’ordre de quitter leur domicile dans plusieurs communautés en raison de plus de 100 incendies actifs. La première ministre Smith a déclaré l’état d’urgence provincial samedi.

Jusqu’à présent cette année, les incendies de forêt ont brûlé environ 380 000 hectares dans la province.

Accalmie en Saskatchewan

Pendant ce temps, en Saskatchewan, les ordres d’évacuation de plusieurs communautés au nord de la province ont été levés.

Ceux qui vivent dans la Première Nation Saulteaux et à La Loche, ainsi que dans la Nation dénée de Creewater River sont autorisés à retourner chez eux.

Les dirigeants de la communauté ont indiqué sur les réseaux sociaux qu’on leur avait dit que les incendies étaient maîtrisés.

Les incendies près de la Première Nation Saulteaux avaient atteint 5000 hectares et ceux près de La Loche et de la Nation dénée de Clearwater River s’étendaient sur 266 hectares.

Les dirigeants disent que les dommages aux propriétés ont été minimes.

Amélioration en Colombie-Britannique

Par ailleurs, en Colombie-Britannique, le risque d’inondations près de la communauté de Grand Forks est passé d’un avertissement à un avis.

Après de fortes pluies et une fonte rapide des neiges, le centre de prévision du régime fluvial indique que les niveaux d’eau dans la région frontalière ont atteint un sommet, y compris sur les rivières Kettle et Granby qui traversent Grand Forks.

Le centre indique que les rivières devraient reculer au milieu de la semaine, mais pourraient remonter d’ici la fin de semaine prochaine en raison de la fonte des neiges à des altitudes plus élevées.

Le district régional de Kootenay Boundary est devenu samedi la zone inondable la plus active de la province, les autorités ayant ordonné l’évacuation de 40 propriétés à Grand Forks et aux alentours, non loin de la frontière canado-américaine.

Dimanche, le district a annulé les ordres d’évacuation pour 34 de ces propriétés dans les limites de la ville de Grand Forks, mais a également ajouté à cette liste une autre propriété rurale près de la ville.

Un avertissement d’inondation reste en place pour la région de Lower Thompson, dont Cache Creek, où l’état d’urgence local a été prolongé jusqu’au 13 mai au moins.